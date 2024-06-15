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Застройка территории у будущего Центрального парка Тбилиси одобрена

Застройка территории у будущего Центрального парка Тбилиси одобрена

Sputnik Грузия

Строительство домов планируется на участке площадью 8 гектаров, который в прошлом году продал "Фонд Карту" 15.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-15T18:02+0400

2024-06-15T18:02+0400

2024-06-15T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Сакребуло (горсобрание) Тбилиси одобрило строительство у территории бывшего ипподрома и будущего Центрального парка семи жилых домов, в том числе 79-этажного небоскреба, заявил председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе.Оппозиция заявила, что строительство планируется на части территории, где в прошлом был ипподром. По их словам, власти лгали, когда говорили, что не допустят застройки территории бывшего ипподрома. Строительство домов планируется на участке площадью 8 гектаров.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Он подчеркнул, что строительство начнется с полным соблюдением закона. Согласно плану регулирования застройки, половина ареала застройки будет озеленена и присоединена к территории Центрального парка.До недавнего времени вся территория ипподрома принадлежала "Фонду Карту", основанному основателем и почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили. В 2020 году "Фонд Карту" подарил 36 гектаров территории бывшего ипподрома городу, а в 2023 году еще 8 гектаров продал компании "Централ Парк Авеню", акционером которой является Wissol Group. Что касается Центрального парка, строительные работы начались еще в 2020 году. Как отметил Ткемаладзе, этот 40-миллионный проект за свой счет осуществляет "Фонд Карту".Согласно проекту, Центральный парк будет мультифункциональном пространством. В парке будут лесные зоны, искусственное озеро, декоративные сады, фонтан, амфитеатр, спортивная зона, зиплайн, крупнейший в Тбилиси скейтпарк, пространства для прогулки животных, панорамная платформа, велосипедная дорожка, зоны для стритбола, пикников и скалолазания, а также образовательный центр.Вокруг Центрального парка будет обустроена автостоянка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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