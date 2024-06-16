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До конца дня в Тбилиси ожидается град и сильный ветер
До конца дня в Тбилиси ожидается град и сильный ветер
Sputnik Грузия
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 16.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сильный дождь, град и усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии, в том числе в Тбилиси, вечером 16 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в небольших реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
До конца дня в Тбилиси ожидается град и сильный ветер
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сильный дождь, град и усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии, в том числе в Тбилиси, вечером 16 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в небольших реках.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.