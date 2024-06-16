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Сколько пенсионеров в Грузии?

Сколько пенсионеров в Грузии?

Sputnik Грузия

Размер государственной пенсии в Грузии – 315 и 415 лари, в зависимости от возраста 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T09:01+0400

2024-06-16T09:01+0400

2024-06-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн— Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают 848,9 тысячи пенсионеров, из них 246,2 тысячи мужчин и 602,7 тысячи женщин, согласно данным Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 июня 2024 года. Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,1 тысячи, из них 2,9 тысячи мужчин и 9,2 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров живет в Тбилиси. На втором месте регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми - Земо Сванети. Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 июня – 2,8688 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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