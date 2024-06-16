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В Тбилиси начинается строительство нового автомобильного тоннеля – мэрия
В Тбилиси начинается строительство нового автомобильного тоннеля – мэрия
Sputnik Грузия
Строительство тоннеля завершится через восемь месяцев, в январе 2025 года, заявил заместитель мэра 16.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-16T12:42+0400
2024-06-16T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн— Sputnik. Мэрия Тбилиси с предстоящей недели приступает к реализации проекта строительства нового автомобильного тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе в Вакийском районе, рассказал заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани в эфире телекомпании "Имеди". О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале этого года. Осуществление нового инфраструктурного проекта должно было начаться после открытия моста, соединяющего поселение Багеби с Университетской улицей. Четырехполосный мост длиной в 332 мета открыли 30 мая. По его словам, строительство тоннеля завершится через восемь месяцев, в январе 2025 года. До начала проекта по строительству моста мэрия Тбилиси завершила ремонт Университетской улицы. С июня 2023 года в течении пяти месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения, а также сточную систему. Дорогу в пригороде Тбилиси закроют на четыре месяца >>"После завершения работ, через две-три минуты можно попасть на улицу Кавтарадзе, а затем на проспект Важа-Пшавела. Это будет примерно 8-месячный проект. В январе мы завершим работы по тоннелю", – сказал Бенделиани. По его словам, до конца года мэрия реализует еще не один инфраструктурный проект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий бенделиани, мэрия тбилиси, общество
грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий бенделиани, мэрия тбилиси, общество
В Тбилиси начинается строительство нового автомобильного тоннеля – мэрия
Строительство тоннеля завершится через восемь месяцев, в январе 2025 года, заявил заместитель мэра
ТБИЛИСИ, 16 июн— Sputnik. Мэрия Тбилиси с предстоящей недели приступает к реализации проекта строительства нового автомобильного тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе в Вакийском районе, рассказал заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани в эфире телекомпании "Имеди".
О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале этого года. Осуществление нового инфраструктурного проекта должно было начаться после открытия моста, соединяющего поселение Багеби с Университетской улицей. Четырехполосный мост длиной в 332 мета открыли 30 мая.
"Со следующей недели мы приступим к реализации одного из важнейших проектов. Это будет строительство соединительного автомобильного тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе", – сообщил Бенделиани.
По его словам, строительство тоннеля завершится через восемь месяцев, в январе 2025 года.
До начала проекта по строительству моста мэрия Тбилиси завершила ремонт Университетской улицы. С июня 2023 года в течении пяти месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения, а также сточную систему.
"После завершения работ, через две-три минуты можно попасть на улицу Кавтарадзе, а затем на проспект Важа-Пшавела. Это будет примерно 8-месячный проект. В январе мы завершим работы по тоннелю", – сказал Бенделиани.
По его словам, до конца года мэрия реализует еще не один инфраструктурный проект.