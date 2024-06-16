https://sputnik-georgia.ru/20240616/v-tbilisi-proshlo-zasedanie-ekonomicheskogo-soveta---chto-obsudili-na-vstreche-288430193.html

В Тбилиси прошло заседание Экономического совета – что обсудили на встрече

В Тбилиси прошло заседание Экономического совета – что обсудили на встрече

Sputnik Грузия

На заседании обсудили вопрос заинтересованности инвесторов в крупных инвестиционных проектах 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T13:49+0400

2024-06-16T13:49+0400

2024-06-16T13:55+0400

экономика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сохранение стабильности в экономике Грузии обсудили на заседании члены Экономического совета под руководством премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, сообщили в пресс-службе главы правительства. Члены совета обсудили положительные тенденции экономического роста и отметили, что в результате разумной макроэкономической политики экономика Грузии сохраняет стабильность. Внимание было уделено также текущим и планируемым проектах, в том числе в сфере транспорта и логистики. Больше инвестиций в Грузию – вице-премьер о пользе закона о выводе средств из офшоров >>На заседании обсудили также вопрос заинтересованности инвесторов в крупных инвестиционных проектах. Члены совета обговорили и новые инициативы правительства. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в апреле 2024 года составил 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2024 года составил 9%. Согласно июньскому прогнозу Всемирного банка, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 5%. Таким образом, с января прогноз улучшен на 0,4 и 0,5% соответственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, инвестиции