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Грузия будет развивать порты с учетом интересов государства – вице-премьер
Грузия будет развивать порты с учетом интересов государства – вице-премьер
Sputnik Грузия
Крупнейший портовый оператор APM Terminals Poti планирует привлечь инвестиции в проект расширения порта Поти в размере не менее 200 миллионов долларов 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T23:52+0400
2024-06-17T23:52+0400
2024-06-17T23:52+0400
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потийский порт
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Проекты расширения порта Поти и строительство глубоководного порта Анаклия будут реализованы с учетом защиты интересов государства, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Развитие портовой инфраструктуры является одним из приоритетных направлений правительства Грузии, где особое значение придается вопросу строительства глубоководного порта в Анаклия и расширения существующего порта в Поти, которые являются одними из звеньев "Среднего коридора". Крупнейший портовый оператор APM Terminals Poti планирует привлечь инвестиции в проект расширения порта Поти в размере не менее 200 миллионов долларов, после того как заключит соответствующее соглашение с правительством Грузии. По словам вице-премьера, для правительства важно развивать портовую инфраструктуру в Грузии, но важно учитывать и защищать интересы государства. "Потому что конечный результат, который мы хотим получить, это более исправные операции, большая конкурентоспособность, и все это должно происходить с защитой интересов государства. Все ценой всего – это не наш принцип. Такой принцип уже много лет наносит ущерб нашей экономике", – отметил он. Как отметил Давиташвили, при каких условиях будут осуществляться инвестиции, в том числе приватизационные условия, обязательства со стороны государства в плане инвестиций в публичную инфраструктуру порта Поти и т. д. Это вопросы, подлежащие обсуждению, которые, конечно же, станут предметом переговоров. Желание и готовность расширить существующий морской порт Поти и реализовать соответствующие инфраструктурные работы компания выразила несколько лет назад. Новая портовая инфраструктура в Поти будет способствовать росту международной торговли через транзитный коридор Грузии, что сыграет важную роль в развитии экономики страны и "Среднего коридора". Аналогичное отношение у государства и к проекту порта Анаклия, к которому власти приложили много усилий, что реализовать его с максимальным учетом интересов государства. Власти Грузии решили возобновить проект порта Анаклия при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Кто будет вести надзор за строительством порта Анаклия? >>Грузия активно ведет работы по расширению транзитных возможностей, и в этом смысле строительство глубоководного порта Анаклия в Черном море рассматривается как дополнительный шанс увеличения грузопотока через "Средний коридор" – маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Как говорят власти Грузии, "Средний коридор" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, поти, анаклия, леван давиташвили, порт анаклия, потийский порт, инвестиции
экономика, грузия, новости, поти, анаклия, леван давиташвили, порт анаклия, потийский порт, инвестиции
Грузия будет развивать порты с учетом интересов государства – вице-премьер
Крупнейший портовый оператор APM Terminals Poti планирует привлечь инвестиции в проект расширения порта Поти в размере не менее 200 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Проекты расширения порта Поти и строительство глубоководного порта Анаклия будут реализованы с учетом защиты интересов государства, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
Развитие портовой инфраструктуры является одним из приоритетных направлений правительства Грузии, где особое значение придается вопросу строительства глубоководного порта в Анаклия и расширения существующего порта в Поти, которые являются одними из звеньев "Среднего коридора".
"Оба проекта будут реализованы с целью увеличения возможностей Грузии и защиты государственных интересов", – заявил Давиташвили.
Крупнейший портовый оператор APM Terminals Poti планирует привлечь инвестиции в проект расширения порта Поти в размере не менее 200 миллионов долларов, после того как заключит соответствующее соглашение с правительством Грузии.
"Мы уважаем нашего партнера APM Terminals Poti, который является международным оператором с высокой репутацией, с которым у нас тесный диалог. На прошлой неделе я лично встречался с новым руководителем, и мы говорили о планах, и я думаю, что у министерства нет дефицита в диалоге, у нас очень четкая конкретная коммуникация",– заявил Давиташвили.
По словам вице-премьера, для правительства важно развивать портовую инфраструктуру в Грузии, но важно учитывать и защищать интересы государства.
"Потому что конечный результат, который мы хотим получить, это более исправные операции, большая конкурентоспособность, и все это должно происходить с защитой интересов государства. Все ценой всего – это не наш принцип. Такой принцип уже много лет наносит ущерб нашей экономике", – отметил он.
Как отметил Давиташвили, при каких условиях будут осуществляться инвестиции, в том числе приватизационные условия, обязательства со стороны государства в плане инвестиций в публичную инфраструктуру порта Поти и т. д. Это вопросы, подлежащие обсуждению, которые, конечно же, станут предметом переговоров.
"За семь лет компания и инвестор много раз меняли свои условия и их можно понять, потому что за эти 7 лет конъюнктура существенно изменилась, а такие инвестиции всегда сложно реализовать", – отметил он.
Желание и готовность расширить существующий морской порт Поти и реализовать соответствующие инфраструктурные работы компания выразила несколько лет назад. Новая портовая инфраструктура в Поти будет способствовать росту международной торговли через транзитный коридор Грузии, что сыграет важную роль в развитии экономики страны и "Среднего коридора".
Аналогичное отношение у государства и к проекту порта Анаклия, к которому власти приложили много усилий, что реализовать его с максимальным учетом интересов государства.
Власти Грузии решили возобновить проект порта Анаклия при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор.
Грузия активно ведет работы по расширению транзитных возможностей, и в этом смысле строительство глубоководного порта Анаклия в Черном море рассматривается как дополнительный шанс увеличения грузопотока через "Средний коридор" – маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.
Как говорят власти Грузии, "Средний коридор" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.