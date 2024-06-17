https://sputnik-georgia.ru/20240617/gruziya-budet-razvivat-porty-s-uchetom-interesov-gosudarstva--vitse-premer-288456262.html

Грузия будет развивать порты с учетом интересов государства – вице-премьер

Грузия будет развивать порты с учетом интересов государства – вице-премьер

Sputnik Грузия

Крупнейший портовый оператор APM Terminals Poti планирует привлечь инвестиции в проект расширения порта Поти в размере не менее 200 миллионов долларов 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T23:52+0400

2024-06-17T23:52+0400

2024-06-17T23:52+0400

экономика

грузия

новости

поти

анаклия

леван давиташвили

порт анаклия

потийский порт

инвестиции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/07/236460767_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_b384b2e0f6ee41655c61929b33873f14.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Проекты расширения порта Поти и строительство глубоководного порта Анаклия будут реализованы с учетом защиты интересов государства, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Развитие портовой инфраструктуры является одним из приоритетных направлений правительства Грузии, где особое значение придается вопросу строительства глубоководного порта в Анаклия и расширения существующего порта в Поти, которые являются одними из звеньев "Среднего коридора". Крупнейший портовый оператор APM Terminals Poti планирует привлечь инвестиции в проект расширения порта Поти в размере не менее 200 миллионов долларов, после того как заключит соответствующее соглашение с правительством Грузии. По словам вице-премьера, для правительства важно развивать портовую инфраструктуру в Грузии, но важно учитывать и защищать интересы государства. "Потому что конечный результат, который мы хотим получить, это более исправные операции, большая конкурентоспособность, и все это должно происходить с защитой интересов государства. Все ценой всего – это не наш принцип. Такой принцип уже много лет наносит ущерб нашей экономике", – отметил он. Как отметил Давиташвили, при каких условиях будут осуществляться инвестиции, в том числе приватизационные условия, обязательства со стороны государства в плане инвестиций в публичную инфраструктуру порта Поти и т. д. Это вопросы, подлежащие обсуждению, которые, конечно же, станут предметом переговоров. Желание и готовность расширить существующий морской порт Поти и реализовать соответствующие инфраструктурные работы компания выразила несколько лет назад. Новая портовая инфраструктура в Поти будет способствовать росту международной торговли через транзитный коридор Грузии, что сыграет важную роль в развитии экономики страны и "Среднего коридора". Аналогичное отношение у государства и к проекту порта Анаклия, к которому власти приложили много усилий, что реализовать его с максимальным учетом интересов государства. Власти Грузии решили возобновить проект порта Анаклия при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Кто будет вести надзор за строительством порта Анаклия? >>Грузия активно ведет работы по расширению транзитных возможностей, и в этом смысле строительство глубоководного порта Анаклия в Черном море рассматривается как дополнительный шанс увеличения грузопотока через "Средний коридор" – маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Как говорят власти Грузии, "Средний коридор" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

поти

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, поти, анаклия, леван давиташвили, порт анаклия, потийский порт, инвестиции