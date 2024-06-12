https://sputnik-georgia.ru/20240612/kto-budet-vesti-nadzor-za-stroitelstvom-porta-anakliya-288374695.html

Кто будет вести надзор за строительством порта Анаклия?

Кто будет вести надзор за строительством порта Анаклия?

Sputnik Грузия

Договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом будет оформлен после завершения соответствующих процедур 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T15:43+0400

2024-06-12T15:43+0400

2024-06-12T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Правительство Грузии объявит тендер для отбора компании, которая осуществит надзор над строительством первого глубоководного порта в стране в черноморском курортном городе Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщила медиаплатформа BMG. В постановлении правительства отмечено, что надзорная компания будет отобрана посредством международного тендера, который будет проведен по правилам Всемирного банка. Тендер проведет госкомпания "Морской порт Анаклия", подведомственная Минэкономики Грузии. Власти Грузии решили возобновить проект порта Анаклия при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Партнером государства в этом историческом проекте станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd.Договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом правительство оформит после завершения соответствующих процедур, сказал ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума. Грузия скоро подпишет договор с китайской компанией о строительстве порта Анаклия>>После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт.После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через порт в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), который находится примерно в 70 километрах от Анаклия. Кто сможет строить и работать в первом глубоководном порту Грузии?>>Потийский морской терминал на сегодняшний день может принимать 400 тысяч контейнеров в год, а в 2026 году после углубления дна объем должен увеличиться до 1 миллиона TEU. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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