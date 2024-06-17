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Кварацхелия: у Грузии есть шанс на Евро, а почему нет?
Кварацхелия: у Грузии есть шанс на Евро, а почему нет?
Sputnik Грузия
По словам футболиста, Грузию ждут три сложных матча, но игроки настроены на победу 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мало кто верил в то, что сборная Грузии сможет пробиться на чемпионат Европы и теперь мало кто верит в шансы команды выйти из группы, хотя для начала им лучше спросить у грузин, рассказал нападающий сборной Хвича Кварацхелия в блоге The Players' Tribune. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. По словам футболиста, не исключено, что он попросит футболку у своего кумира детства, лидера сборной Португалии Криштиану Роналду. "Попрошу ли я футболку Криштиану Роналду? Возможно. Может быть, я попрошу. Почему нет? Он мой кумир, и я повторю это еще раз, но это не значит, что мы не сможем победить", – сказал Кварацхелия. По словам футболиста, Грузию ждут три сложных матча, но игроки настроены на победу. Дебютный для Грузии чемпионат Европы по футболу стартует в Германии >>До начала Евро 2024 сборная Грузии сыграла товарищеский матч против Черногории и выиграла его уверенно со счетом 3:1. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над Греции в серии послематчевых пенальти 4:2. Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, криштиану роналду, германия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
Кварацхелия: у Грузии есть шанс на Евро, а почему нет?
По словам футболиста, Грузию ждут три сложных матча, но игроки настроены на победу
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мало кто верил в то, что сборная Грузии сможет пробиться на чемпионат Европы и теперь мало кто верит в шансы команды выйти из группы, хотя для начала им лучше спросить у грузин, рассказал нападающий сборной Хвича Кварацхелия в блоге The Players' Tribune.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
"Футбол есть футбол. Никто никогда не знает, что и как произойдет. Никто не думал, что мы вообще поедем на чемпионат! Сейчас они снова не верят. Говорят, у Грузии нет шансов. Все так называют. Но вы знаете, что я скажу? Спросите сначала у грузин", – написал Кварацхелия.
По словам футболиста, не исключено, что он попросит футболку у своего кумира детства, лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Попрошу ли я футболку Криштиану Роналду? Возможно. Может быть, я попрошу. Почему нет? Он мой кумир, и я повторю это еще раз, но это не значит, что мы не сможем победить", – сказал Кварацхелия.
По словам футболиста, Грузию ждут три сложных матча, но игроки настроены на победу.
До начала Евро 2024 сборная Грузии сыграла товарищеский матч против Черногории и выиграла его уверенно со счетом 3:1.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над Греции в серии послематчевых пенальти 4:2. Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.