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Новая схема заработной платы педагогов заработает в Грузии с 1 июля – премьер

Новая схема заработной платы педагогов заработает в Грузии с 1 июля – премьер

Sputnik Грузия

Определенная категория учителей будет получать на 800 лари больше, отметил Кобахидзе 17.06.2024, Sputnik Грузия

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образование

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Правительство Грузии с 1 июля вводит новую схему заработной платы для педагогов, согласно которой 70% от общего числа учителей в государственных школах страны будут получать на 500 лари (около 180 долларов) больше, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на I ступени находятся педагоги-практики, на II – старшие педагоги, на III – ведущие учителя, а на IV – учителя-менторы. В зависимости от статуса, зарплата учителей колеблется от 400 до 1 745 лари (примерно 140-620 долларов). По словам премьера, определенная категория педагогов будет получать на 800 лари больше (около 275 долларов США). Примерно для 25% педагогов заработная плата увеличится на 300 лари (около 105 долларов). В целом заработная плата всех учителей повысится как минимум на 200 лари. В течение следующих четырех лет, как отметил премьер, все сферы как общего, так и высшего образования станут одними из важнейших направлений и приоритетов реформ. В то же время будет продолжена работа по совершенствованию системы карьерного роста, что тоже очень важно. По словам премьера, в Грузии за первые четыре месяца зафиксирован экономический рост на 9%, что позволит увеличить бюджет на 360 млн лари, и за счет этого вырастет финансирование таких сфер, как здравоохранение, образование, культура и оборона. Зарплата педагогов в госшколах Грузии повысится с 1 июля – глава Минобразования>>Как ранее заявил глава Минобразования Грузии Георгий Амилахвари, выступая в парламенте, это беспрецедентное повышение заработной платы для педагогов, которого не было никогда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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учителя, педагоги, грузия, новости, общество, георгий амилахвари, ираклий кобахидзе, образование, образование в грузии