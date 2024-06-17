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Новая схема заработной платы педагогов заработает в Грузии с 1 июля – премьер
Новая схема заработной платы педагогов заработает в Грузии с 1 июля – премьер
Sputnik Грузия
Определенная категория учителей будет получать на 800 лари больше, отметил Кобахидзе 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T17:27+0400
2024-06-17T17:27+0400
2024-06-17T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Правительство Грузии с 1 июля вводит новую схему заработной платы для педагогов, согласно которой 70% от общего числа учителей в государственных школах страны будут получать на 500 лари (около 180 долларов) больше, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на I ступени находятся педагоги-практики, на II – старшие педагоги, на III – ведущие учителя, а на IV – учителя-менторы. В зависимости от статуса, зарплата учителей колеблется от 400 до 1 745 лари (примерно 140-620 долларов). По словам премьера, определенная категория педагогов будет получать на 800 лари больше (около 275 долларов США). Примерно для 25% педагогов заработная плата увеличится на 300 лари (около 105 долларов). В целом заработная плата всех учителей повысится как минимум на 200 лари. В течение следующих четырех лет, как отметил премьер, все сферы как общего, так и высшего образования станут одними из важнейших направлений и приоритетов реформ. В то же время будет продолжена работа по совершенствованию системы карьерного роста, что тоже очень важно. По словам премьера, в Грузии за первые четыре месяца зафиксирован экономический рост на 9%, что позволит увеличить бюджет на 360 млн лари, и за счет этого вырастет финансирование таких сфер, как здравоохранение, образование, культура и оборона. Зарплата педагогов в госшколах Грузии повысится с 1 июля – глава Минобразования>>Как ранее заявил глава Минобразования Грузии Георгий Амилахвари, выступая в парламенте, это беспрецедентное повышение заработной платы для педагогов, которого не было никогда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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учителя, педагоги, грузия, новости, общество, георгий амилахвари, ираклий кобахидзе, образование, образование в грузии
учителя, педагоги, грузия, новости, общество, георгий амилахвари, ираклий кобахидзе, образование, образование в грузии
Новая схема заработной платы педагогов заработает в Грузии с 1 июля – премьер
Определенная категория учителей будет получать на 800 лари больше, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Правительство Грузии с 1 июля вводит новую схему заработной платы для педагогов, согласно которой 70% от общего числа учителей в государственных школах страны будут получать на 500 лари (около 180 долларов) больше, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на I ступени находятся педагоги-практики, на II – старшие педагоги, на III – ведущие учителя, а на IV – учителя-менторы. В зависимости от статуса, зарплата учителей колеблется от 400 до 1 745 лари (примерно 140-620 долларов).
"Как вы знаете, в прошлом году было объявлено, что с 1 июля этого года будет введена новая схема зарплаты учителей. Средний рост составит 500 лари. Всего в госшколах работает 52 тысячи учителей, из них 37 тысячам (70% от всего контингента учителей) зарплата увеличится по меньшей мере на 500 лари", – сказал Кобахидзе в начале заседания правительства.
По словам премьера, определенная категория педагогов будет получать на 800 лари больше (около 275 долларов США). Примерно для 25% педагогов заработная плата увеличится на 300 лари (около 105 долларов). В целом заработная плата всех учителей повысится как минимум на 200 лари.
"Это значительное повышение заработной платы, что в конечном итоге положительно влияет на систему общего образования в целом, на качество образования в нашей стране", – отметил Кобахидзе.
В течение следующих четырех лет, как отметил премьер, все сферы как общего, так и высшего образования станут одними из важнейших направлений и приоритетов реформ. В то же время будет продолжена работа по совершенствованию системы карьерного роста, что тоже очень важно.
По словам премьера, в Грузии за первые четыре месяца зафиксирован экономический рост на 9%, что позволит увеличить бюджет на 360 млн лари, и за счет этого вырастет финансирование таких сфер, как здравоохранение, образование, культура и оборона.
Как ранее заявил глава Минобразования Грузии Георгий Амилахвари, выступая в парламенте, это беспрецедентное повышение заработной платы для педагогов, которого не было никогда.