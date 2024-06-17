https://sputnik-georgia.ru/20240617/peskov-rossiyskie-vedomstva-proanaliziruyut-obraschenie-ob-otmene-viz-mezhdu-rf-i-gruziey-288453677.html

Песков: российские ведомства проанализируют обращение об отмене виз между РФ и Грузией

Песков: российские ведомства проанализируют обращение об отмене виз между РФ и Грузией

Sputnik Грузия

Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обратилась к президенту России с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T20:35+0400

2024-06-17T20:35+0400

2024-06-17T20:35+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии полностью отменить визовый режим между РФ и Грузией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии. В обращении также говорится об освобождении тех граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России, и содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.На данный момент граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, грузия, дмитрий песков, владимир путин, тбилиси, москва, отмена виз, грузино-российские отношения