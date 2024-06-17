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Премьер пожелал удачи футболистам сборной Грузии в дебютном матче Евро 2024
Премьер пожелал удачи футболистам сборной Грузии в дебютном матче Евро 2024
Sputnik Грузия
Участия сборной на чемпионате Европы Грузия ждала много лет, и завтрашний матч сулит невероятные эмоции, заявил премьер 17.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пожелал удачи национальной сборной по футболу в завтрашнем матче против команды Турции в рамках Евро-2024, отметив, что у страны есть игроки, которыми можно гордиться, заявил глава правительства в начале заседания Кабмина. Сборная Грузии 18 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы против Турции. Матч начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде. По словам премьера, участия сборной на чемпионате Европы Грузия ждала много лет, и завтрашний матч сулит невероятные эмоции. "Завтра впервые в истории на чемпионате Европы, самом рейтинговом турнире по футболу, будет поднят грузинский флаг и прозвучит грузинский гимн. Все это невероятные эмоции для каждого из нас, для болельщиков, для каждого грузина", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, очень важно, что каждый матч будут посещать более 10 тысяч грузинских болельщиков, чему способствовало субсидирование авиабилетов правительством страны. Всего субсидировано 3 тысячи авиабилетов. Две тысячи билетов рассчитаны на прямые рейсы из Тбилисского международного аэропорта и около одной тысячи из аэропорта в Кутаиси. Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро. Приобрести субсидированные авиабилеты смогли те граждане Грузии, которые ранее приобрели билеты на матчи сборной. Дебютный для Грузии чемпионат Европы по футболу стартует в Германии >>Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. После победы сборной Грузии по футболу над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро-2024 в правительство Грузии решило наградить грузинскую команду 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов). Исторический матч состоялся 26 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, турция, германия, дортмунд, футбол, сборная грузии по футболу
Премьер пожелал удачи футболистам сборной Грузии в дебютном матче Евро 2024
Участия сборной на чемпионате Европы Грузия ждала много лет, и завтрашний матч сулит невероятные эмоции, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пожелал удачи национальной сборной по футболу в завтрашнем матче против команды Турции в рамках Евро-2024, отметив, что у страны есть игроки, которыми можно гордиться, заявил глава правительства в начале заседания Кабмина.
Сборная Грузии 18 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы против Турции. Матч начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде.
"Желаю ребятам удачи. Уверен, что на чемпионате Европы они сыграют с такой же самоотдачей, с какой выиграли путевку на чемпионат Европы. У нас есть игроки, которыми можно гордиться, и я хочу пожелать им всего наилучшего, а главное – выхода из группы", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, участия сборной на чемпионате Европы Грузия ждала много лет, и завтрашний матч сулит невероятные эмоции.
"Завтра впервые в истории на чемпионате Европы, самом рейтинговом турнире по футболу, будет поднят грузинский флаг и прозвучит грузинский гимн. Все это невероятные эмоции для каждого из нас, для болельщиков, для каждого грузина", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, очень важно, что каждый матч будут посещать более 10 тысяч грузинских болельщиков, чему способствовало субсидирование авиабилетов правительством страны.
"Мы внесли в это скромный вклад, субсидировав полеты. Я рад, что этот проект был успешно осуществлен. Цена билета составила 195 евро, что облегчило болельщикам поездку в Германию и посещение игр", – заявил премьер.
Всего субсидировано 3 тысячи авиабилетов. Две тысячи билетов рассчитаны на прямые рейсы из Тбилисского международного аэропорта и около одной тысячи из аэропорта в Кутаиси.
Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро.
Приобрести субсидированные авиабилеты смогли те граждане Грузии, которые ранее приобрели билеты на матчи сборной.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
После победы сборной Грузии по футболу над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро-2024 в правительство Грузии решило наградить грузинскую команду 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов). Исторический матч состоялся 26 марта.