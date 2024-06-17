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"Радость каждого из нас": премьер поздравил мусульман Грузии с Курбан-байрамом
"Радость каждого из нас": премьер поздравил мусульман Грузии с Курбан-байрамом
Sputnik Грузия
Мусульманская община является неотъемлемой частью истории и культуры Грузии и ее настоящего, отметил Кобахидзе 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T10:53+0400
2024-06-17T10:53+0400
2024-06-17T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрамом и пожелал им мира и благополучия, говорится в сообщении на сайте правительства. Курбан-байрам, или Праздник жертвоприношения – один из главных праздников мусульман, по исламскому календарю празднуют 10 числа месяца Зуль-хиджа. Как отметил глава грузинского правительства, мусульманская община является неотъемлемой частью истории и культуры Грузии и ее настоящего. "Своим трудом и преданностью стране вы вносите неоценимый вклад в прогресс нашей родины. Поэтому ваша радость – радость каждого из нас. Я присоединяюсь к торжественному настроению, которое царит сегодня в ваших семьях, и желаю вам мира и благополучия", – отметил премьер. Курбан-Байрам 2024: традиции и обычаи мусульманского праздника>>Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Верующие в праздник приносят в жертву домашнюю скотину. Обряд жертвоприношения проводится в память о том, как пророк Ибрахим был готов пожертвовать Аллаху своего сына Исмаила, но вместо сына принес в жертву райского барана, которого ему подарил Всевышний. Курбан-байрам отмечают три дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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праздник, религиозный праздник, ираклий кобахидзе, религия , грузия, новости, курбан-байрам, мусульмане
праздник, религиозный праздник, ираклий кобахидзе, религия , грузия, новости, курбан-байрам, мусульмане
"Радость каждого из нас": премьер поздравил мусульман Грузии с Курбан-байрамом
10:53 17.06.2024 (обновлено: 11:35 17.06.2024)
Мусульманская община является неотъемлемой частью истории и культуры Грузии и ее настоящего, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрамом и пожелал им мира и благополучия, говорится в сообщении на сайте правительства.
Курбан-байрам, или Праздник жертвоприношения – один из главных праздников мусульман, по исламскому календарю празднуют 10 числа месяца Зуль-хиджа.
"Сердечно поздравляю мусульманских граждан Грузии с Курбан-байрамом – праздником победы мира, поддержки, надежды и добра", – говорится в поздравлении премьера.
Как отметил глава грузинского правительства, мусульманская община является неотъемлемой частью истории и культуры Грузии и ее настоящего.
"Своим трудом и преданностью стране вы вносите неоценимый вклад в прогресс нашей родины. Поэтому ваша радость – радость каждого из нас. Я присоединяюсь к торжественному настроению, которое царит сегодня в ваших семьях, и желаю вам мира и благополучия", – отметил
премьер.
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Верующие в праздник приносят в жертву домашнюю скотину. Обряд жертвоприношения проводится в память о том, как пророк Ибрахим был готов пожертвовать Аллаху своего сына Исмаила, но вместо сына принес в жертву райского барана, которого ему подарил Всевышний. Курбан-байрам отмечают три дня.