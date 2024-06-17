https://sputnik-georgia.ru/20240617/radost-kazhdogo-iz-nas-premer-pozdravil-musulman-gruzii-s-prazdnikom-kurban-bayramom-288436595.html

"Радость каждого из нас": премьер поздравил мусульман Грузии с Курбан-байрамом

"Радость каждого из нас": премьер поздравил мусульман Грузии с Курбан-байрамом

Sputnik Грузия

Мусульманская община является неотъемлемой частью истории и культуры Грузии и ее настоящего, отметил Кобахидзе 17.06.2024, Sputnik Грузия

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праздник

религиозный праздник

ираклий кобахидзе

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курбан-байрам

мусульмане

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрамом и пожелал им мира и благополучия, говорится в сообщении на сайте правительства. Курбан-байрам, или Праздник жертвоприношения – один из главных праздников мусульман, по исламскому календарю празднуют 10 числа месяца Зуль-хиджа. Как отметил глава грузинского правительства, мусульманская община является неотъемлемой частью истории и культуры Грузии и ее настоящего. "Своим трудом и преданностью стране вы вносите неоценимый вклад в прогресс нашей родины. Поэтому ваша радость – радость каждого из нас. Я присоединяюсь к торжественному настроению, которое царит сегодня в ваших семьях, и желаю вам мира и благополучия", – отметил премьер. Курбан-Байрам 2024: традиции и обычаи мусульманского праздника>>Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Верующие в праздник приносят в жертву домашнюю скотину. Обряд жертвоприношения проводится в память о том, как пророк Ибрахим был готов пожертвовать Аллаху своего сына Исмаила, но вместо сына принес в жертву райского барана, которого ему подарил Всевышний. Курбан-байрам отмечают три дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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праздник, религиозный праздник, ираклий кобахидзе, религия , грузия, новости, курбан-байрам, мусульмане