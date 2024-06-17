https://sputnik-georgia.ru/20240617/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii--novaya-statistika-288435038.html

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В аэропортах было совершено 5,9 тысячи пассажирских рейсов, что на 22,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T11:42+0400

2024-06-17T11:42+0400

2024-06-17T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 1,4 миллиона пассажиров в первом квартале 2024 года – на 35,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 36,5% больше пассажиров по сравнению с январем-мартом 2023 года – 697,5 тысячи. Из аэропортов вылетело 719,8 тысячи пассажиров (на 34% больше). В первом квартале 94,2% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. У аэропорта Кутаиси появился мастер-план развития >>Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 5,9 тысячи пассажирских рейсов, что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, воздушным транспортом Грузии было перевезено 112,9 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 280 миллионов пассажиро-километров. За указанный период количество перевезенных пассажиров и объем пассажирооборота в 2,7 раз превышает данные за первый квартал 2023 года. Грузовые перевозки В январе-марте 2024 года в аэропортах Грузии было осуществлено 300 грузовых рейсов, что на 8,5% больше, чем за отчетный период 2023 года. Кроме того, объем грузов и почты в аэропортах страны составил 4,6 тысячи тонн. Из них 84,8% – полученные грузы и почта, а 15,2% – отправленные. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 55,7 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 105,1 миллиона тонн-километров. В указанном периоде объем перевезенных грузов и грузооборот уменьшился по сравнению с первым кварталом 2023 года на 50,1% и 49,5% соответственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, новости, авиасообщение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"