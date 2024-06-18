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Безопасна ли вода из под крана в Тбилиси после аварии?
Безопасна ли вода из под крана в Тбилиси после аварии?
Sputnik Грузия
В первые несколько минут после восстановления водоснабжения у воды может быть измененный цвет 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Воду из под крана в Тбилиси можно пить, так как она соответствует стандартам и безопасна для здоровья, а потемнение воды в первые минуты после возобновления ее подачи связано с частым изменением ее давления в сети, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).В результате аварии на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) в ущелье реки Арагви, без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику.Там же отмечено, что в настоящее время и до полного устранения повреждения система водоснабжения города работает в чрезвычайном режиме. "В первые несколько минут после восстановления водоснабжения у воды может быть измененный цвет, что вызвано частым изменением давления воды в сети", – сказано в сообщении. Обстановка на месте аварииУстранить повреждение магистрального трубопровода не удается из-за того, что до него сложно добраться. В компании GWP заявили, что место повреждения находится под большой массой земли.Некие третьи лица, независимо от GWP, в течение определенного времени сбрасывали на этом месте сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли. Речь идет о большой площади земли, которая является оползневой и при любых манипуляциях начинает осыпаться.Тысячи жителей Тбилиси без воды – GWP вводит график из-за аварии>>После консультаций с геологами, с 23:00 18 июня специалисты с использованием техники начали срезать оползневый склон земли. На склоне будут образованы террасы, после чего уже локально удастся восстановить поврежденный участок трубопровода.Проблема будет полностью искоренена максимум в течение недели, заявил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий бенделиани, мцхета, georgian water and power
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий бенделиани, мцхета, georgian water and power
Безопасна ли вода из под крана в Тбилиси после аварии?
11:46 18.06.2024 (обновлено: 12:11 18.06.2024)
В первые несколько минут после восстановления водоснабжения у воды может быть измененный цвет
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Воду из под крана в Тбилиси можно пить, так как она соответствует стандартам и безопасна для здоровья, а потемнение воды в первые минуты после возобновления ее подачи связано с частым изменением ее давления в сети, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).
В результате аварии на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) в ущелье реки Арагви, без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику.
"Контроль качества воды в головном сооружении GWP ведется без остановки в 24-часовом режиме. Качество питьевой воды в распределительной сети города полностью соответствует установленным регламентом нормам и безопасно для здоровья человека", – сказано в сообщении.
Там же отмечено, что в настоящее время и до полного устранения повреждения система водоснабжения города работает в чрезвычайном режиме.
"В первые несколько минут после восстановления водоснабжения у воды может быть измененный цвет, что вызвано частым изменением давления воды в сети", – сказано в сообщении.
Обстановка на месте аварии
Устранить повреждение магистрального трубопровода не удается из-за того, что до него сложно добраться. В компании GWP заявили, что место повреждения находится под большой массой земли.
Некие третьи лица, независимо от GWP, в течение определенного времени сбрасывали на этом месте сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли. Речь идет о большой площади земли, которая является оползневой и при любых манипуляциях начинает осыпаться.
После консультаций с геологами, с 23:00 18 июня специалисты с использованием техники начали срезать оползневый склон земли. На склоне будут образованы террасы, после чего уже локально удастся восстановить поврежденный участок трубопровода.
Проблема будет полностью искоренена максимум в течение недели, заявил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани.