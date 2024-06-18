https://sputnik-georgia.ru/20240618/chto-my-edim-kachestvo-molochnoy-produktsii-v-gruzii-pod-kontrolem-288434908.html

Что мы едим: качество молочной продукции в Грузии под контролем

Что мы едим: качество молочной продукции в Грузии под контролем

Sputnik Грузия

За пять месяцев проверки выявили 508 нарушений и к нарушителям были применены меры, предусмотренные законом 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T16:02+0400

2024-06-18T16:02+0400

2024-06-18T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Национальное агентство продовольствия с 1 января по 1 июня 2024 года осуществило 6 729 проверок производителей молока, молочной продукции и операторов предприятий по переработке, говорится в сообщении ведомства. Контроль за молоком и молочными продуктами был усилен в 2024 году. Всю молочную продукцию проверяют на соблюдение норм безопасности питания и соответствие заявленному качеству продукции. За пять месяцев проверки выявили 508 нарушений, и к нарушителям были применены меры, предусмотренные законом. Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах >>Агентство активно сотрудничает с производителями и ассоциациями по проблемам молочного сектора и их решениям. В 2020 году в 60 пробах, взятых для определения чистоты молочного жира, уровень нарушений составил более 13%, а в 2023 году из 250 взятых проб нарушения были выявлены в 4,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?