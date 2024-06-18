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Грузию будет сложно победить, сказал тренер сборной Турции по футболу
Грузию будет сложно победить, сказал тренер сборной Турции по футболу
Sputnik Грузия
Сборная Турции приехала в Германию, чтобы осуществить мечту и выиграть Евро, заявил тренер 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T14:51+0400
2024-06-18T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу – сложный соперник, которого будет трудно победить, заявил итальянский наставник турецкой сборной Винченцо Монтелла на пресс-конференции перед игрой сборных.Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы в Германии против сборной Турции. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде. По его словам, сборная Турции приехала в Германию, чтобы осуществить мечту и выиграть Евро. "Для этого мы должны отдать все силы", – подчеркнул тренер. До матча в рамках евро 2024 команды Турции и Грузии встречались пять раз. Трижды побеждала команда Турции, один раз – Грузия и одна игра завершилась вничью. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания >>До начала Евро 2024 сборная Грузии сыграла товарищеский матч против Черногории и выиграла его уверенно со счетом 3:1. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, турция, германия, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, новости, грузия, турция, германия, футбол, сборная грузии по футболу
Грузию будет сложно победить, сказал тренер сборной Турции по футболу
Сборная Турции приехала в Германию, чтобы осуществить мечту и выиграть Евро, заявил тренер
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу – сложный соперник, которого будет трудно победить, заявил итальянский наставник турецкой сборной Винченцо Монтелла на пресс-конференции перед игрой сборных.
Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы в Германии против сборной Турции. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде.
"Грузия – сложный противник, которого трудно победить. Кроме того, в дебютном матче они будут очень мотивированы. Нам предстоит нелегкий матч, нам нужно сохранять спокойствие и играть организованно", – рассказал Монтелла.
По его словам, сборная Турции приехала в Германию, чтобы осуществить мечту и выиграть Евро.
"Для этого мы должны отдать все силы", – подчеркнул тренер.
До матча в рамках евро 2024 команды Турции и Грузии встречались пять раз. Трижды побеждала команда Турции, один раз – Грузия и одна игра завершилась вничью.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
До начала Евро 2024 сборная Грузии сыграла товарищеский матч против Черногории и выиграла его уверенно со счетом 3:1.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.