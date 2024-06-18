https://sputnik-georgia.ru/20240618/sbornaya-gruzii-protiv-sbornoy-turtsii-na-evro-2024--statistika-gotovnost-ozhidaniya-288457797.html

Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания

Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания

Sputnik Грузия

Сегодня состоится исторический матч для сборной Грузии, команда впервые сыграет на таком крупном турнире, как чемпионат Европы по футболу 2024 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T10:52+0400

2024-06-18T10:52+0400

2024-06-18T11:20+0400

спорт

грузия

новости

турция

дортмунд

вилли саньоль

отар китеишвили

хвича кварацхелия

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/19/282635079_0:190:2647:1679_1920x0_80_0_0_54a5a0fe5f209cd2061d00a3f0457990.jpg

На стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде 18 июня в 20:00 (тбс) пройдет встреча в группе F, в которой дебютант европейского первенства сборная Грузии сыграет против сборной Турции. Ранее команды встречались пять раз, по результатам которых 3 победы у сборной Турции, 1 победа у сборной Грузии, и один раз команды сыграли вничью. Разница мячей 12:5 в пользу турецких футболистов: Сборная Турции, возглавляемая тренером Винченцо Монтелла и поддерживаемая пылкими болельщиками, стремится вернуться в игру после ряда неудачных выступлений – команда не выигрывала в 5 последних встречах (2 ничьи, 3 поражения). Турецкая сборная традиционно славится высоким темпом и неуступчивостью, что может стать весомым фактором в матче с Грузией. Грузинская сборная, хотя и не является фаворитом на бумаге, показывает добротный и дисциплинированный футбол, в последних матчах одержала 3 победы подряд – над Люксембургом, Грецией и Черногорией. Кварацхелия: у Грузии есть шанс на Евро, а почему нет? >>Имея в своем арсенале талантливых игроков, Грузия готова противостоять турецкой атаке и использовать свои моменты для взятия ворот. О готовности команды к матчу с Турцией рассказал главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль, который провел пресс-конференцию и рассказал о подготовке команды перед матчем с Турцией на чемпионате Европы. Тренер коснулся и ажиотажа вокруг Кварацхелии, подчеркнув, что главным для него является завтрашний матч. "Логично, что много говорят о клубном будущем Хвичи, но могу сказать, что сейчас он сконцентрирован на игре с Турцией", – отметил Саньоль. Игра обещает быть напряженной и увлекательной. Возможно, ключ к успеху для Турции будет в их способности контролировать темп игры и использовать быстрые атаки, в то время как Грузия будет стремиться удерживать позиции и создавать опасные моменты на контратаках. Дебютный для Грузии чемпионат Европы по футболу стартует в Германии >>Прогнозировать исход такого матча всегда сложно, но с уверенностью можно сказать, что болельщики ожидают захватывающего спортивного события. Кто останется победителем – узнаем уже вечером на футбольном поле! Во второй встрече группы F в 23:00 встретятся Португалия и Чехия, матч пройдет в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

дортмунд

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Георгий Кекелия

Георгий Кекелия

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Георгий Кекелия

спорт, грузия, новости, турция, дортмунд, вилли саньоль, отар китеишвили, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу