https://sputnik-georgia.ru/20240618/sbornaya-gruzii-protiv-sbornoy-turtsii-na-evro-2024--statistika-gotovnost-ozhidaniya-288457797.html
Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания
Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания
Sputnik Грузия
Сегодня состоится исторический матч для сборной Грузии, команда впервые сыграет на таком крупном турнире, как чемпионат Европы по футболу 2024 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T10:52+0400
2024-06-18T10:52+0400
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На стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде 18 июня в 20:00 (тбс) пройдет встреча в группе F, в которой дебютант европейского первенства сборная Грузии сыграет против сборной Турции. Ранее команды встречались пять раз, по результатам которых 3 победы у сборной Турции, 1 победа у сборной Грузии, и один раз команды сыграли вничью. Разница мячей 12:5 в пользу турецких футболистов: Сборная Турции, возглавляемая тренером Винченцо Монтелла и поддерживаемая пылкими болельщиками, стремится вернуться в игру после ряда неудачных выступлений – команда не выигрывала в 5 последних встречах (2 ничьи, 3 поражения). Турецкая сборная традиционно славится высоким темпом и неуступчивостью, что может стать весомым фактором в матче с Грузией. Грузинская сборная, хотя и не является фаворитом на бумаге, показывает добротный и дисциплинированный футбол, в последних матчах одержала 3 победы подряд – над Люксембургом, Грецией и Черногорией. Кварацхелия: у Грузии есть шанс на Евро, а почему нет? >>Имея в своем арсенале талантливых игроков, Грузия готова противостоять турецкой атаке и использовать свои моменты для взятия ворот. О готовности команды к матчу с Турцией рассказал главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль, который провел пресс-конференцию и рассказал о подготовке команды перед матчем с Турцией на чемпионате Европы. Тренер коснулся и ажиотажа вокруг Кварацхелии, подчеркнув, что главным для него является завтрашний матч. "Логично, что много говорят о клубном будущем Хвичи, но могу сказать, что сейчас он сконцентрирован на игре с Турцией", – отметил Саньоль. Игра обещает быть напряженной и увлекательной. Возможно, ключ к успеху для Турции будет в их способности контролировать темп игры и использовать быстрые атаки, в то время как Грузия будет стремиться удерживать позиции и создавать опасные моменты на контратаках. Дебютный для Грузии чемпионат Европы по футболу стартует в Германии >>Прогнозировать исход такого матча всегда сложно, но с уверенностью можно сказать, что болельщики ожидают захватывающего спортивного события. Кто останется победителем – узнаем уже вечером на футбольном поле! Во второй встрече группы F в 23:00 встретятся Португалия и Чехия, матч пройдет в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, турция, дортмунд, вилли саньоль, отар китеишвили, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, турция, дортмунд, вилли саньоль, отар китеишвили, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания
10:52 18.06.2024 (обновлено: 11:20 18.06.2024)
Сегодня состоится исторический матч для сборной Грузии, команда впервые сыграет на таком крупном турнире, как чемпионат Европы по футболу 2024
На стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде 18 июня в 20:00 (тбс) пройдет встреча в группе F, в которой дебютант европейского первенства сборная Грузии сыграет против сборной Турции.
Ранее команды встречались пять раз, по результатам которых 3 победы у сборной Турции, 1 победа у сборной Грузии, и один раз команды сыграли вничью. Разница мячей 12:5 в пользу турецких футболистов:
2002 год Турция 3:0 Грузия
2004 год Турция 1:1 Грузия
2005 год Грузия 2:5 Турция
2007 год Грузия 1:0 Турция
2012 год Грузия 1:3 Турция.
Сборная Турции, возглавляемая тренером Винченцо Монтелла и поддерживаемая пылкими болельщиками, стремится вернуться в игру после ряда неудачных выступлений – команда не выигрывала в 5 последних встречах (2 ничьи, 3 поражения). Турецкая сборная традиционно славится высоким темпом и неуступчивостью, что может стать весомым фактором в матче с Грузией.
Грузинская сборная, хотя и не является фаворитом на бумаге, показывает добротный и дисциплинированный футбол, в последних матчах одержала 3 победы подряд – над Люксембургом, Грецией и Черногорией.
Имея в своем арсенале талантливых игроков, Грузия готова противостоять турецкой атаке и использовать свои моменты для взятия ворот.
О готовности команды к матчу с Турцией рассказал главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль, который провел пресс-конференцию и рассказал о подготовке команды перед матчем с Турцией на чемпионате Европы.
"Что касается состояния Отара Китеишвили и Сабы Квирквелии, то Квирквелия готов играть, а Китеишвили пропустит встречу с турками. Отсутствие Китеишвили, естественно, потеря для нашей команды, но я надеюсь, что Отар будет готов к матчу второго тура против Чехии", – сказал Саньоль.
Тренер коснулся и ажиотажа вокруг Кварацхелии, подчеркнув, что главным для него является завтрашний матч.
"Логично, что много говорят о клубном будущем Хвичи, но могу сказать, что сейчас он сконцентрирован на игре с Турцией", – отметил Саньоль.
Игра обещает быть напряженной и увлекательной. Возможно, ключ к успеху для Турции будет в их способности контролировать темп игры и использовать быстрые атаки, в то время как Грузия будет стремиться удерживать позиции и создавать опасные моменты на контратаках.
Прогнозировать исход такого матча всегда сложно, но с уверенностью можно сказать, что болельщики ожидают захватывающего спортивного события. Кто останется победителем – узнаем уже вечером на футбольном поле!
Во второй встрече группы F в 23:00 встретятся Португалия и Чехия, матч пройдет в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".