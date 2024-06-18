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Коснется ли запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии фильмов и сериалов?
Коснется ли запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии фильмов и сериалов?
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Вещатели не смогут демонстрировать лишь фильмы и сериалы, в которых есть сцены интимных отношений между лицами одного пола и... 18.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Вещатели не смогут демонстрировать лишь фильмы и сериалы, в которых есть сцены интимных отношений между лицами одного пола и инцеста, соответствующие поправки вносятся в закон "О вещании".Поправки являются частью пакета из 18 законопроектов, исходящих из нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", к рассмотрению которого юридический комитет парламента Грузии приступит на этой неделе. Согласно проекту, вещателям будет запрещено распространять такую информацию, которая направлена на популяризацию инцеста, принадлежности лица к полу, отличающемуся от его биологического, или отношений между лицами одного пола, выраженных по признаку сексуальной ориентации. В Грузии вводят штрафы за ЛГБТ* пропаганду – что грозит нарушителям>>Однако что касается художественных произведений, запрет будет действовать лишь на демонстрацию в эфире сцен интимных отношений между лицами одного пола или инцеста. При этом запрет будет касаться тех случаев, когда вещатель мог фактически проконтролировать распространение информации. Кроме того, вещателям будет запрещено распространять рекламу, направленную на популяризацию инцеста, принадлежности лица к полу, отличающемуся от его биологического, или отношений между лицами одного пола ,выраженных по признаку сексуальной ориентации. В данном случае, также оговорено, речь идет лишь о распространении рекламы, которую фактически может проконтролировать вещатель. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Вещатели не смогут демонстрировать лишь фильмы и сериалы, в которых есть сцены интимных отношений между лицами одного пола и инцеста, соответствующие поправки вносятся в закон "О вещании".
Поправки являются частью пакета из 18 законопроектов, исходящих из нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", к рассмотрению которого юридический комитет парламента Грузии приступит на этой неделе.
Согласно проекту, вещателям будет запрещено распространять такую информацию, которая направлена на популяризацию инцеста, принадлежности лица к полу, отличающемуся от его биологического, или отношений между лицами одного пола, выраженных по признаку сексуальной ориентации.
Однако что касается художественных произведений, запрет будет действовать лишь на демонстрацию в эфире сцен интимных отношений между лицами одного пола или инцеста.
При этом запрет будет касаться тех случаев, когда вещатель мог фактически проконтролировать распространение информации.
Кроме того, вещателям будет запрещено распространять рекламу, направленную на популяризацию инцеста, принадлежности лица к полу, отличающемуся от его биологического, или отношений между лицами одного пола ,выраженных по признаку сексуальной ориентации.
В данном случае, также оговорено, речь идет лишь о распространении рекламы, которую фактически может проконтролировать вещатель.
* Экстремистская организация, запрещенная в России