https://sputnik-georgia.ru/20240618/kosnetsya-li-zapret-propagandy-lgbt-v-gruzii-filmov-i-serialov-288474348.html

Коснется ли запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии фильмов и сериалов?

Коснется ли запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии фильмов и сериалов?

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Вещатели не смогут демонстрировать лишь фильмы и сериалы, в которых есть сцены интимных отношений между лицами одного пола и... 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T19:55+0400

2024-06-18T19:55+0400

2024-06-18T19:55+0400

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24856/61/248566127_0:213:2883:1835_1920x0_80_0_0_ce1832fc288b198964b8083da2fb7f03.jpg

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Вещатели не смогут демонстрировать лишь фильмы и сериалы, в которых есть сцены интимных отношений между лицами одного пола и инцеста, соответствующие поправки вносятся в закон "О вещании".Поправки являются частью пакета из 18 законопроектов, исходящих из нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", к рассмотрению которого юридический комитет парламента Грузии приступит на этой неделе. Согласно проекту, вещателям будет запрещено распространять такую информацию, которая направлена на популяризацию инцеста, принадлежности лица к полу, отличающемуся от его биологического, или отношений между лицами одного пола, выраженных по признаку сексуальной ориентации. В Грузии вводят штрафы за ЛГБТ* пропаганду – что грозит нарушителям>>Однако что касается художественных произведений, запрет будет действовать лишь на демонстрацию в эфире сцен интимных отношений между лицами одного пола или инцеста. При этом запрет будет касаться тех случаев, когда вещатель мог фактически проконтролировать распространение информации. Кроме того, вещателям будет запрещено распространять рекламу, направленную на популяризацию инцеста, принадлежности лица к полу, отличающемуся от его биологического, или отношений между лицами одного пола ,выраженных по признаку сексуальной ориентации. В данном случае, также оговорено, речь идет лишь о распространении рекламы, которую фактически может проконтролировать вещатель. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество