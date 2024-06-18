https://sputnik-georgia.ru/20240618/v-gruzii-vvodyat-shtrafy-za-lgbt-propagandu--chto-grozit-narushitelyam-288473876.html

В Грузии хотят ввести штрафы за пропаганду ЛГБТ* – законопроекты

В Грузии хотят ввести штрафы за пропаганду ЛГБТ* – законопроекты

Sputnik Грузия

Нарушение в первый раз будет караться штрафом, а во второй раз приведет к уголовной ответственности 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T17:21+0400

2024-06-18T17:21+0400

2024-06-18T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии на этой неделе приступит к рассмотрению пакета законопроектов, которые среди прочего предусматривают введение штрафа за пропаганду ЛГБТ* и инцеста. Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*.Согласно поправкам в Кодексадминистративных правонарушений, должна появиться статья "Нарушение требований, предусмотренных законом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". В поправках говорится, что размещение рекламы, направленной на популяризацию принадлежности человека к полу, который отличается от его биологического, отношений по признаку сексуальной ориентации между лицами одного и того же пола или инцеста будет караться штрафом в размере 800 лари для физических лиц и 2,5 тысячи лари для юридических лиц. Штраф налагается, если распространитель рекламы осуществлял фактический контроль ее распространения. Почему оппозиция против закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии?>>Кроме того, штрафом в размере 1 тысячи лари для физических лиц и 3 тысяч для юридических лиц будет караться предоставление путем прямой коммуникации несовершеннолетним информации, которая направлена на популяризацию принадлежности человека к полу, который отличается от его биологического, отношений по признаку сексуальной ориентации между лицами одного и того же пола или инцеста, а также создание возможности доступа к такой информации.А штрафом в размере 1,5 тысячи лари для физических лиц и 4 тысяч для юридических будет караться распространение или способствование распространению информации, направленной на популяризацию принадлежности человека к полу, который отличается от его биологического, отношений по признаку сексуальной ориентации между лицами одного и того же пола или инцеста сотрудниками школ, детских садов, профессиональных училищ или вузов или внесение подобной информации в образовательную программу. А вот повторное нарушение этих норм приведет к уголовной ответственности, что предусмотрено поправками в Уголовный кодекс Грузии. Согласно поправкам, повторное нарушение будет караться штрафом с запретом занимать должность или заниматься деятельностью сроком на три года либо лишением свободы на срок до двух лет. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 июня – 2,8689 GEL/$1.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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