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Премьер: настал день, которого в Грузии ждали 30 лет
Премьер: настал день, которого в Грузии ждали 30 лет
Sputnik Грузия
На чемпионате Европы грузинские футболисты 18 июня сыграют свой первый матч со сборной Турции 18.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Настал день, которого грузинские футбольные болельщики ждали 30 лет, сегодня на чемпионате Европы впервые будет развеваться грузинский флаг и прозвучит гимн Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в своем видеообращении, посвященном дебюту сборной Грузии на турнире. Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы в Германии против сборной Турции. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде. Как отметил глава правительства, он верит в футболистов так же, как верил три месяца назад, 26 марта, когда Грузия добыла путевку на Евро, победив дома сборную Грецию в серии послематчевых пенальти. До матча в рамках евро 2024 команды Турции и Грузии встречались пять раз. Трижды побеждала команда Турции, один раз – Грузия и одна игра завершилась вничью. Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания&gt;&gt;Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. До начала Евро 2024 сборная Грузии сыграла товарищеский матч против Черногории и выиграла его уверенно со счетом 3:1. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, турция, евровидение 2024, грузия на евро-2024
спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, турция, евровидение 2024, грузия на евро-2024

Премьер: настал день, которого в Грузии ждали 30 лет

12:42 18.06.2024 (обновлено: 13:15 18.06.2024)
© Courtesy of NakrebiСборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 18.06.2024
© Courtesy of Nakrebi
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На чемпионате Европы грузинские футболисты 18 июня сыграют свой первый матч со сборной Турции
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Настал день, которого грузинские футбольные болельщики ждали 30 лет, сегодня на чемпионате Европы впервые будет развеваться грузинский флаг и прозвучит гимн Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в своем видеообращении, посвященном дебюту сборной Грузии на турнире.
Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы в Германии против сборной Турции. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде.

"Настал тот день, которого грузинские футбольные болельщики ждали 30 лет. Сегодня впервые на чемпионате Европы будет развеваться флаг и звучать гимн Грузии. То чувство гордости, которое сегодня испытает каждый из нас, неописуемо", – заявил премьер.

Как отметил глава правительства, он верит в футболистов так же, как верил три месяца назад, 26 марта, когда Грузия добыла путевку на Евро, победив дома сборную Грецию в серии послематчевых пенальти.

"Я верю в каждого игрока сборной: Мамардашвили, Лория, Гугешашвили, Кашия, Кверквелия, Гвелесиани, Табидзе, Гочолеишвили, Какабадзе, Лочошвили, Двали, Китеишвили, Чакветадзе, Меквабишвили, Сигуа, Кочорашвили, Шенгелия, Давиташвили, Цитаишвили, Алтунашвили, Квеквескири, Лобжанидзе,Микаутадзе, Зивзивадзе, Квилитая, Кварацхелия. Я верю в талант и патриотизм этих ребят. Я верю, что Грузия победит", – сказал премьер.

До матча в рамках евро 2024 команды Турции и Грузии встречались пять раз. Трижды побеждала команда Турции, один раз – Грузия и одна игра завершилась вничью.
Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания>>
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
До начала Евро 2024 сборная Грузии сыграла товарищеский матч против Черногории и выиграла его уверенно со счетом 3:1.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.
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