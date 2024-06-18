https://sputnik-georgia.ru/20240618/nazvany-sroki-resheniya-problemy-s-vodosnabzheniem-v-tbilisi--288461245.html
Названы сроки решения проблемы с водоснабжением в Тбилиси
Названы сроки решения проблемы с водоснабжением в Тбилиси
Sputnik Грузия
После консультаций с геологами, специалисты начали срезать оползневый склон земли, чтобы добраться до места аварии 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T11:24+0400
2024-06-18T11:24+0400
2024-06-18T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Проблема, из-за которой десятки тысяч абонентов в Тбилиси остались без воды c утра 16 июня, а с утра 18 июня получают ее по графику, будет полностью искоренена максимум в течение недели, заявил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани.В результате аварии на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) в ущелье реки Арагви без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. Обстановка на месте аварииУстранить повреждение магистрального трубопровода не удается из-за того, что до него сложно добраться. В компании GWP заявили, что место повреждения находится под большой массой земли.Некие третьи лица, независимо от GWP, в течение определенного времени сбрасывали на этом месте сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли. Речь идет о большой площади земли, которая является оползневой и при любых манипуляциях начинает осыпаться.Тысячи жителей Тбилиси без воды – GWP вводит график из-за аварии>>Сложно работать как с использованием техники, так и с использованием живой силы, пояснили в GWP.После консультаций с геологами, с 23:00 18 июня специалисты с использованием техники начали срезать оползневый склон земли. На склоне будут образованы террасы, после чего уже локально удастся восстановить поврежденный участок трубопровода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мцхета, ираклий бенделиани
грузия, новости, общество, тбилиси, мцхета, ираклий бенделиани
Названы сроки решения проблемы с водоснабжением в Тбилиси
11:24 18.06.2024 (обновлено: 11:35 18.06.2024)
После консультаций с геологами, специалисты начали срезать оползневый склон земли, чтобы добраться до места аварии
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Проблема, из-за которой десятки тысяч абонентов в Тбилиси остались без воды c утра 16 июня, а с утра 18 июня получают ее по графику, будет полностью искоренена максимум в течение недели, заявил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани.
В результате аварии на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) в ущелье реки Арагви без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику.
"На эти (восстановительные – ред.) работы понадобится срок максимум в одну неделю", – сказал Бенделиани.
Обстановка на месте аварии
Устранить повреждение магистрального трубопровода не удается из-за того, что до него сложно добраться. В компании GWP заявили, что место повреждения находится под большой массой земли.
Некие третьи лица, независимо от GWP, в течение определенного времени сбрасывали на этом месте сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли. Речь идет о большой площади земли, которая является оползневой и при любых манипуляциях начинает осыпаться.
Сложно работать как с использованием техники, так и с использованием живой силы, пояснили в GWP.
После консультаций с геологами, с 23:00 18 июня специалисты с использованием техники начали срезать оползневый склон земли. На склоне будут образованы террасы, после чего уже локально удастся восстановить поврежденный участок трубопровода.