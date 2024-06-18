https://sputnik-georgia.ru/20240618/opolzni-v-gruzii-uchastilis-288473603.html

Оползни в Грузии участились

Оползни в Грузии участились

Sputnik Грузия

В 2023 году в Грузии было зафиксировано 1360 оползневых процессов, что является самым большим показателем за последние 12 лет, согласно данным Национального... 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T16:35+0400

2024-06-18T16:35+0400

2024-06-18T17:21+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство окружающей среды

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/12/288472778_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_637eba995dcb64d672d24fa5830ccc73.png

В 2023 году в Грузии было зафиксировано 1360 оползневых процессов, что является самым большим показателем за последние 12 лет, согласно данным Национального агентства окружающей среды. В 2011 году было всего 94 оползня. С точки зрения масштабов развития стихийных геологических процессов, уровня повреждаемости территории и рисков опасности для населения и инфраструктурных объектов Грузия относится к одному из сложнейших горных краев мира.Оползни, пожары и другие опасности – что делают власти Грузии для борьбы с ЧС?>>Около 60% населенных пунктов в Грузии находятся в зонах геологических рисков разной категории. Из них 22% находятся в зонах высокого риска, 26% – среднего риска, 20% – низкого риска, 32% – очень низкого риска. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, инфографика, инфографика