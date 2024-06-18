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Оползни в Грузии участились
Оползни в Грузии участились
Sputnik Грузия
В 2023 году в Грузии было зафиксировано 1360 оползневых процессов, что является самым большим показателем за последние 12 лет, согласно данным Национального... 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T16:35+0400
2024-06-18T16:35+0400
2024-06-18T17:21+0400
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В 2023 году в Грузии было зафиксировано 1360 оползневых процессов, что является самым большим показателем за последние 12 лет, согласно данным Национального агентства окружающей среды. В 2011 году было всего 94 оползня. С точки зрения масштабов развития стихийных геологических процессов, уровня повреждаемости территории и рисков опасности для населения и инфраструктурных объектов Грузия относится к одному из сложнейших горных краев мира.Оползни, пожары и другие опасности – что делают власти Грузии для борьбы с ЧС?>>Около 60% населенных пунктов в Грузии находятся в зонах геологических рисков разной категории. Из них 22% находятся в зонах высокого риска, 26% – среднего риска, 20% – низкого риска, 32% – очень низкого риска. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, инфографика, инфографика
В 2023 году в Грузии было зафиксировано 1360 оползневых процессов, что является самым большим показателем за последние 12 лет, согласно данным
Национального агентства окружающей среды.
В 2011 году было всего 94 оползня.
С точки зрения масштабов развития стихийных геологических процессов, уровня повреждаемости территории и рисков опасности для населения и инфраструктурных объектов Грузия относится к одному из сложнейших горных краев мира.
Около 60% населенных пунктов в Грузии находятся в зонах геологических рисков разной категории. Из них 22% находятся в зонах высокого риска, 26% – среднего риска, 20% – низкого риска, 32% – очень низкого риска.