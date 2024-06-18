https://sputnik-georgia.ru/20240618/opozorennyy-politik-bez-chuvstva-dostoinstva--deputat-o-slovakh-gakhariya-pro-lelo-288467529.html

Опозоренный политик без чувства достоинства – депутат о словах Гахария про "Лело"

Опозоренный политик без чувства достоинства – депутат о словах Гахария про "Лело"

Sputnik Грузия

Заявление экс-премьера Грузии о готовности сотрудничать с партией "Лело" вызвало критику 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T15:36+0400

2024-06-18T15:36+0400

2024-06-18T15:36+0400

грузия

политика

новости

георгий гахария

мамука хазарадзе

"сила народа"

межпарламентская ассамблея православия

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария – это политик, потерявший чувство достоинства, который сегодня говорит о сотрудничестве с теми, кто раньше смешивал его имя с грязью, написал член партии "Сила народа" Зураб Кадагидзе на своей странице в соцсети. Как ранее заявил Гахария, из всех политических организаций на политической арене Грузии наиболее близкой для партии "За Грузию" является "Лело для Грузии", созданная основателями банка TBC Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По словам Гахария, учитывая значимость предстоящих парламентских выборов, его партия открыта для сотрудничества в любой форме. По словам политика, Гахария говорит о сотрудничестве с партией, которая не раз его критиковала. В том числе его называли "твалтхария (с груз. "выкалывающий глаза" – ред.), коррупционером, палачом и смешивали его с грязью. Однако, возможно, Гахария совсем неприятно все это, но так ему сказали "большие братья", и он ничего не может поделать с этим, "Такова судьба раба!" – добавил Кадагидзе. "Гахария – твалтхария" Бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария до сих пор многие оппозиционеры обвиняют в жестком разгоне протестующих у здания парламента в Тбилиси 21 июня 2019 года в так называемую "Ночь Гаврилова". В ту ночь двое протестующих лишились глаза после попадания резиновых пуль, одна из них – на тот момент 19-летняя Мако Гомури. Причиной начала протестной акции в Тбилиси в июне 2019 года стало пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшее в грузинском парламенте, в ходе которого депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место председательствующего и вел заседание на русском языке. Депутат: партии Гахария в одиночку не попасть в парламент Грузии>>Вечером 20 июня на проспекте Руставели собралось несколько тысяч человек. Против демонстрантов спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули нескольких модификаций, были задействованы водометы. Тогда пострадали 240 человек, в том числе более 30 журналистов и 80 полицейских. Двое участников акции лишились глаза. По словам Гахария, который на тот момент занимал пост главы МВД, полиция в ту ночь уберегла страну от большой опасности, и примененные пули соответствовали грузинскому законодательству и международным стандартам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, георгий гахария, мамука хазарадзе, "сила народа", межпарламентская ассамблея православия