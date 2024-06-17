https://sputnik-georgia.ru/20240617/deputat-v-partii-gakhariya-vidyat-chto-v-odinochku-im-ne-popast-v-parlament-gruzii-288454093.html

Депутат: в партии Гахария видят, что в одиночку им не попасть в парламент Грузии

Депутат: в партии Гахария видят, что в одиночку им не попасть в парламент Грузии

Sputnik Грузия

Партия экс-премьера Грузии выразила готовность к сотрудничеству с партией "Лело для Грузии" 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T20:18+0400

2024-06-17T20:18+0400

2024-06-17T20:55+0400

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георгий гахария

гига бокерия

мамука хазарадзе

единое национальное движение

европейская грузия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгий Гахария "За Грузию" готова пойти на сговор даже с врагом – партией "Лело для Грузии", лишь бы попасть в парламент по итогам предстоящих этой осенью выборов, сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.Как ранее заявил Гахария, из всех политических организаций на политической арене Грузии наиболее близкой для партии "За Грузию" является "Лело для Грузии", созданная основателями банка TBC Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По словам Гахария, учитывая значимость предстоящих парламентских выборов, его партия открыта для сотрудничества любой формы.По его словам, партия "За Грузию" идет на все ради мест в парламенте следующего созыва, но "грузинское общество даст на это должный ответ"."Больше всего Гахария боролся с Хазарадзе и Джапаридзе. Либо они тогда лгали и не было никакого противостояния, либо совершенно неприемлемо, невероятно то, что сейчас люди, которые так оскорбляли друг друга, будут в одном лагере и будут бороться за парламентские мандаты", – сказал Самхарадзе. Что касается "Лело для Грузии", по словам депутата, партия хоть и пытается держаться подальше от бывшей правящей, а ныне крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", но на деле это все одна политическая сила. ""Лело" тоже сложно преодолеть барьер, но они хорошо понимают, что "Национальное движение" неприемлемо для грузинского народа, соответственно, они пытаются держаться подальше от "Национального движения", но, говорят, что если попадут в парламент, создадут коалицию", – заявил Самхарадзе. Партия "За Грузию" и "Лело" могут объединиться к выборам в Грузии?>>По его словам, факт, что "Лело" и "Нацдвижение" прекрасно сотрудничают в парламенте этого созыва и в будущем парламенте хорошо будут сотрудничать. "В действительности это одна политическая сила", – сказал он.Он также обрушился с критикой на партии, которые основали бывшие члены "Нацдвижения". Поводом послужило заявление лидера партии "Европейская Грузия" Гиги Бокерия о том, что "Нацдвижение" не может быть альтернативной нынешней правящей партии "Грузинская мечта".Бокерия подчеркнул, что "Нацдвижение" – это партия, вождем которой является находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а донором – заочно осужденный экс-министр обороны, бизнесмен Давид Кезерашвили. По словам Бокерия, преподнесение "Нацдвижения" в качестве главной альтернативы на выборах опасно для выполнения национальных задач. По его словам, эти партии пытаются показать, что они якобы не являются частью "Национального движения". "А в действительности эти маленькие партии, которые вышли из этого лоно, и сегодня борются теми же методами, у них та же идеология и мировоззрение. Поэтому для нас они – часть "Национального движения", – сказал Самхарадзе.Он скептически отнесся к возможному объединению оппозиционных партий к выборам."У всех амбиции быть первым номером... Они не смогут договориться о едином списке. Что касается их перспектив, считаю, что их избирательные перспективы очень туманные. Даже если они все будут в одном котле, им будет сложно составить конкуренцию "Грузинской мечте", – заявил Самхарадзе.Критика вместо объединения – что не поделила оппозиция в Грузии перед выборами?>>Большая часть прозападной оппозиции придерживается мнения, что для поражения правящей партии "Грузинская мечта" на выборы 26 октября следует идти несколькими оппозиционными объединениями. Есть также мнение об объединении всей прозападной оппозиции, но оно не пользуется успехом.В настоящее время партии ведут переговоры между собой.На прошлой неделе от "Нацдвижения" открестился ее бывший председатель, а ныне основатель и один из лидеров партии "Ахали" Ника Мелия. Он заявил о политической коррупции и неформальном правлении в "Нацдвижении".Между тем, в понедельник было объявлено о вступлении бывшего дипломата и бывшего госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси (Бука) Петриашвили в оппозиционную партию Элене Хоштария "Дроа". Хоштария в прошлом была членом "Нацдвижения", а Петриашвили был соратником основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. В 2012 год он прошел в парламент по партийному списку коалиции из нескольких оппозиционных партий, которые объединились вокруг Иванишвили. Петриашвили тогда был одним из лидеров партии "Наша Грузия – Свободные демократы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, гига бокерия, мамука хазарадзе, единое национальное движение, европейская грузия, грузинская мечта - демократическая грузия