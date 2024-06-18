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Орбан: воля европейского народа была проигнорирована в Брюсселе

Орбан: воля европейского народа была проигнорирована в Брюсселе

Sputnik Грузия

Лидеры Евросоюза не смогли договориться о том, кто займет высшие посты в ЕС 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T15:07+0400

2024-06-18T15:07+0400

2024-06-18T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Европейская народная партия (ЕНП) после выборов в Европарламент вопреки воле европейского народа заключила сделку с социалистами и либералами и поделила с ними высшие посты в Евросоюзе, написал президент Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Первая после выборов в Европарламент встреча лидеров Евросоюза в Брюсселе завершилась в понедельник без политического соглашения о назначениях на высшие посты ЕС президентов Еврокомиссии и Евросовета, и Верховного представителя по иностранным делам. ЕНП предлагала разделить следующие два срока в Евросовете по 2,5 года между социалистами и своим кандидатом.Он подчеркнул, что результат европейских выборов очевиден: правые партии окрепли, левые и либералы потеряли позиции. "ЕНП же, вместо того, чтобы прислушаться к избирателям, наконец-то объединилась с социалистами и либералами. Сегодня они заключили сделку и поделили высшие посты в ЕС между собой", – отметил Орбан.По его словам, политическую группу Европарламента "Европейская народная партия" не волнуют результаты европейских выборов, и их не волнует воля европейского народа. Не стоит быть наивными. Эти люди продолжат поддерживать миграцию и посылать еще больше денег и оружия на российско-украинский конфликт, написал Орбан. "Мы этому не поддадимся! Мы объединим силы европейских правых и будем бороться против промиграционных и провоенных бюрократов", – подчеркнул президент Венгрии.Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС 6-9 июня. Победила все та же Европейская народная партия, но тем не менее правые и ультраправые партии улучшили результаты в ключевых странах Евросоюза, включая Италию, Германию и Францию. Более того, в последних двух странах правящие партии уступили правым.Политический ландшафт Европы сместился в сторону мира – Орбан>>Поддерживающая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия, по предварительным итогам выборов, получает 190 из 720 мест в Европарламенте.Накануне после встречи лидеров ЕС президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что никакого соглашения по ключевым должностям в ЕС не было достигнуто и что лидеры признали свой обязанностью прийти к решению к концу июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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