https://sputnik-georgia.ru/20240618/prokuratura-gruzii-raskryla-mezhdunarodnuyu-skhemu-moshennichestva-v-internete--288472953.html
Прокуратура Грузии раскрыла схему международного мошенничества
Прокуратура Грузии раскрыла схему международного мошенничества
Sputnik Грузия
Обвиняемые незаконно завладели 150 тыс. долларов 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T17:12+0400
2024-06-18T17:12+0400
2024-06-18T18:09+0400
происшествия
грузия
новости
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_600fae328370d2ee90c8ab9d8abac575.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Двое иностранцев привлечены в Грузии к уголовной ответственности за мошенничество в интернете и отмывание денег, говорится в сообщении Генпрокуратуры. По данным следствия, обвиняемые создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом. Согласно заранее разработанному преступному плану, обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения. После, как утверждает следствие, представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний. Транснациональное преступление – обвиняемый сел в тюрьму, а пострадавшему вернули деньги>>Таким образом, обвиняемые мошенническим путем завладели суммой в размере 150 тысяч долларов США, отмечает прокуратура. Для придания законного вида полученным средствам деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за границей, тем самым они смогли легализовать незаконный доход.Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности. Суд уже избрал двум иностранным гражданам заключение в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_d6a3816edd47cc307fba71e26b1f43e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
Прокуратура Грузии раскрыла схему международного мошенничества
17:12 18.06.2024 (обновлено: 18:09 18.06.2024)
Обвиняемые незаконно завладели 150 тыс. долларов
ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Двое иностранцев привлечены в Грузии к уголовной ответственности за мошенничество в интернете и отмывание денег, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данным следствия, обвиняемые создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.
Согласно заранее разработанному преступному плану, обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения.
После, как утверждает следствие, представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний.
Таким образом, обвиняемые мошенническим путем завладели суммой в размере 150 тысяч долларов США, отмечает прокуратура.
Для придания законного вида полученным средствам деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за границей, тем самым они смогли легализовать незаконный доход.
Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности.
Суд уже избрал двум иностранным гражданам заключение в качестве меры пресечения.