https://sputnik-georgia.ru/20240618/prokuratura-gruzii-raskryla-mezhdunarodnuyu-skhemu-moshennichestva-v-internete--288472953.html

Прокуратура Грузии раскрыла схему международного мошенничества

Прокуратура Грузии раскрыла схему международного мошенничества

Sputnik Грузия

Обвиняемые незаконно завладели 150 тыс. долларов 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T17:12+0400

2024-06-18T17:12+0400

2024-06-18T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Двое иностранцев привлечены в Грузии к уголовной ответственности за мошенничество в интернете и отмывание денег, говорится в сообщении Генпрокуратуры. По данным следствия, обвиняемые создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом. Согласно заранее разработанному преступному плану, обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения. После, как утверждает следствие, представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний. Транснациональное преступление – обвиняемый сел в тюрьму, а пострадавшему вернули деньги>>Таким образом, обвиняемые мошенническим путем завладели суммой в размере 150 тысяч долларов США, отмечает прокуратура. Для придания законного вида полученным средствам деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за границей, тем самым они смогли легализовать незаконный доход.Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности. Суд уже избрал двум иностранным гражданам заключение в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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