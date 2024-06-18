https://sputnik-georgia.ru/20240618/spetsialno-k-matchu-gruziya-turtsiya-transport-v-tbilisi-budet-rabotat-kak-v-chas-pik-288471718.html

Специально к матчу Грузия-Турция транспорт в Тбилиси будет работать как в час-пик

Специально к матчу Грузия-Турция транспорт в Тбилиси будет работать как в час-пик

Sputnik Грузия

В Тбилиси на стадионе Михаила Месхи специально к матчу будут установлены экраны, на которых болельщики смогут посмотреть игру 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T15:37+0400

2024-06-18T15:37+0400

2024-06-18T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Часть муниципальных автобусов, курсирующих в Вакийском районе Тбилиси, во время запланированного матча между сборными Грузии и Турции в рамках Евро 2024 будут обслуживать пассажиров с интервалом в несколько минут, как бывает обычно в часы пик, заявили в пресс-службе мэрии столицы. Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы в Германии против сборной Турции. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде. В Тбилиси на стадионе Михаила Месхи специально к матчу будут установлены экраны, на которых болельщики смогут посмотреть игру. Вход на стадион свободный. В частности, тех граждан, которые придут посмотреть трансляцию матча на стадионе имени Михаила Месхи в Ваке с 20:00 до 23:00 будут обслуживать автобусы: N173, N301, N307, N311, N345, N351, N354, N358, N359, N385 и N388. Премьер: настал день, которого в Грузии ждали 30 лет >>Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. До начала Евро 2024 сборная Грузии сыграла товарищеский матч против Черногории и выиграла его уверенно со счетом 3:1. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, новые автобусы, мэрия тбилиси, футбол