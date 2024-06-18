https://sputnik-georgia.ru/20240618/ty-silnee-kogda-za-toboy-vsya-strana---glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-288460934.html

Ты сильнее, когда за тобой вся страна – главный тренер сборной Грузии по футболу

Ты сильнее, когда за тобой вся страна – главный тренер сборной Грузии по футболу

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу впервые участвует в чемпионате Европы 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T11:22+0400

2024-06-18T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии, готовясь к своему дебютному матчу на Евро 2024 против команды Турции, ощущают поддержку болельщиков и знают, что за ними стоит вся страна, заявил главный тренер национальной команды Вилли Саньоль на пресс-конференции. Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свой первый матч против Турции на чемпионате Европы в Германии. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде. По словам французского наставника, для игроков попасть на чемпионат Европы было мечтой, эти эмоции сопровождали их несколько дней и им было сложно вернуться к повседневной жизни. По словам капитана сборной Грузии Гурама Кашия, команда заслужила участие в чемпионате Европы, поэтому они хотят доказать, на что способны. По словам капитана, на днях в Дортмунде их навестил болельщик из Грузии, который проехал много километров на скутере и привез игрокам национальный флаг. Все три игры сборной Грузии против команд Турции, Чехии, Португалии будут показаны на больших экранах на стадионе Михаила Месхи 18, 22 и 26 июня. Посещение свободное. Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания>>Кроме того, в регионах также будут организованы показы матчей Евро 2024 для болельщиков. Все крупные города Грузии усиленно готовятся к прямой трансляции всех трех матчей группового этапа национальной сборной. Во всех районах страны будут установлены большие экраны, организованы места питания, пройдут торжественные шествия, музыкальные программы и спортивные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, гурам кашия, дортмунд, грузия на евро-2024