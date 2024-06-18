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Ты сильнее, когда за тобой вся страна – главный тренер сборной Грузии по футболу
Ты сильнее, когда за тобой вся страна – главный тренер сборной Грузии по футболу
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу впервые участвует в чемпионате Европы 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T11:22+0400
2024-06-18T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии, готовясь к своему дебютному матчу на Евро 2024 против команды Турции, ощущают поддержку болельщиков и знают, что за ними стоит вся страна, заявил главный тренер национальной команды Вилли Саньоль на пресс-конференции. Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свой первый матч против Турции на чемпионате Европы в Германии. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде. По словам французского наставника, для игроков попасть на чемпионат Европы было мечтой, эти эмоции сопровождали их несколько дней и им было сложно вернуться к повседневной жизни. По словам капитана сборной Грузии Гурама Кашия, команда заслужила участие в чемпионате Европы, поэтому они хотят доказать, на что способны. По словам капитана, на днях в Дортмунде их навестил болельщик из Грузии, который проехал много километров на скутере и привез игрокам национальный флаг. Все три игры сборной Грузии против команд Турции, Чехии, Португалии будут показаны на больших экранах на стадионе Михаила Месхи 18, 22 и 26 июня. Посещение свободное. Сборная Грузии против сборной Турции на Евро-2024 – статистика, готовность, ожидания>>Кроме того, в регионах также будут организованы показы матчей Евро 2024 для болельщиков. Все крупные города Грузии усиленно готовятся к прямой трансляции всех трех матчей группового этапа национальной сборной. Во всех районах страны будут установлены большие экраны, организованы места питания, пройдут торжественные шествия, музыкальные программы и спортивные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, гурам кашия, дортмунд, грузия на евро-2024
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, гурам кашия, дортмунд, грузия на евро-2024
Ты сильнее, когда за тобой вся страна – главный тренер сборной Грузии по футболу
11:22 18.06.2024 (обновлено: 11:32 18.06.2024)
Сборная Грузии по футболу впервые участвует в чемпионате Европы
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Игроки сборной Грузии, готовясь к своему дебютному матчу на Евро 2024 против команды Турции, ощущают поддержку болельщиков и знают, что за ними стоит вся страна, заявил главный тренер национальной команды Вилли Саньоль на пресс-конференции.
Сборная Грузии по футболу 18 июня проведет свой первый матч против Турции на чемпионате Европы в Германии. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени на "BVB Арене" в Дортмунде.
"Все болельщики не сумели приехать, неважно, кто из них здесь, а кто остался в Грузии. Мы знаем, что мы все едины, кто-то на трибунах, кто-то в социальных сетях, кто-то дома, любую поддержку мы чувствуем и игроки чувствуют. Это большой заряд и сила. Ты сильнее, когда за тобой стоит вся страна", – сказал Саньоль.
По словам французского наставника, для игроков попасть на чемпионат Европы было мечтой, эти эмоции сопровождали их несколько дней и им было сложно вернуться к повседневной жизни.
"Перед началом встречи мы с ними поговорили, мы сказали им, что теперь нам нужно сосредоточиться на новых целях, поэтому все преодолели этот этап. Они готовы", – заявил Саньоль.
По словам капитана сборной Грузии Гурама Кашия, команда заслужила участие в чемпионате Европы, поэтому они хотят доказать, на что способны.
"Мы заслужили быть здесь и хотим доказать, на что мы способны. В стране бушует футбольная энергия, все в Грузии говорят о футболе и о том достижении, которого мы смогли достичь вместе", – сказа Кашия.
По словам капитана, на днях в Дортмунде их навестил болельщик из Грузии, который проехал много километров на скутере и привез игрокам национальный флаг.
"Это было очень эмоционально. Мы все гордимся тем, что находимся здесь и представляем имя нашей страны, мы чувствуем большую энергию и поддержку со стороны нашего народа, и это многое значит", – сказал Кашия.
Все три игры сборной Грузии против команд Турции, Чехии, Португалии будут показаны на больших экранах на стадионе Михаила Месхи 18, 22 и 26 июня. Посещение свободное.
Кроме того, в регионах также будут организованы показы матчей Евро 2024 для болельщиков. Все крупные города Грузии усиленно готовятся к прямой трансляции всех трех матчей группового этапа национальной сборной.
Во всех районах страны будут установлены большие экраны, организованы места питания, пройдут торжественные шествия, музыкальные программы и спортивные мероприятия.