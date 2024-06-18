https://sputnik-georgia.ru/20240618/pochemu-oppozitsiya-protiv-zakona-o-zaprete-propagandy-lgbt-v-gruzii-288466213.html

Почему оппозиция против закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии?

Почему оппозиция против закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии?

Sputnik Грузия

Депутаты большинства инициировали принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T13:55+0400

2024-06-18T13:55+0400

2024-06-18T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Своим отказом участвовать в рассмотрении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, оппозиция говорит общественности, что все аморальные вопросы для них приемлемы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*. Депутат: запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии - экзистенциальный вопрос>>Некоторые представители оппозиции отказалась от участия в рассмотрении, утверждая, что законопроект является частью предвыборной кампании правящей команды. Законопроект был зарегистрирован бюро на прошлой неделе. А на текущей неделе начинаются комитетские слушания. По словам Ионатамишвили, первые слушания предусматривают обсуждение законопроекта на уровне принципов. Оппозиции очень трудно принимать участие в рассмотрении законопроекта о борьбе с пропагандой ЛГБТ*, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Гиви Миканадзе. По словам депутата, те, кто финансирует оппозицию, требуют, чтобы они выступили против принятия закона, но в то же время в оппозиции знают, что это нанесет им серьезный ущерб перед предстоящими парламентскими выборами. Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента.Жизненно важно – депутат о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии>>Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы. Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии