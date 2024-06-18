https://sputnik-georgia.ru/20240618/pochemu-oppozitsiya-protiv-zakona-o-zaprete-propagandy-lgbt-v-gruzii-288466213.html
Почему оппозиция против закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии?
Почему оппозиция против закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии?
Sputnik Грузия
Депутаты большинства инициировали принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T13:55+0400
2024-06-18T13:55+0400
2024-06-18T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Своим отказом участвовать в рассмотрении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, оппозиция говорит общественности, что все аморальные вопросы для них приемлемы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*. Депутат: запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии - экзистенциальный вопрос>>Некоторые представители оппозиции отказалась от участия в рассмотрении, утверждая, что законопроект является частью предвыборной кампании правящей команды. Законопроект был зарегистрирован бюро на прошлой неделе. А на текущей неделе начинаются комитетские слушания. По словам Ионатамишвили, первые слушания предусматривают обсуждение законопроекта на уровне принципов. Оппозиции очень трудно принимать участие в рассмотрении законопроекта о борьбе с пропагандой ЛГБТ*, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Гиви Миканадзе. По словам депутата, те, кто финансирует оппозицию, требуют, чтобы они выступили против принятия закона, но в то же время в оппозиции знают, что это нанесет им серьезный ущерб перед предстоящими парламентскими выборами. Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента.Жизненно важно – депутат о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии>>Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы. Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
Почему оппозиция против закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии?
Депутаты большинства инициировали принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Своим отказом участвовать в рассмотрении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, оппозиция говорит общественности, что все аморальные вопросы для них приемлемы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.
Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*.
Некоторые представители оппозиции отказалась от участия в рассмотрении, утверждая, что законопроект является частью предвыборной кампании правящей команды. Законопроект был зарегистрирован бюро на прошлой неделе. А на текущей неделе начинаются комитетские слушания. По словам Ионатамишвили, первые слушания предусматривают обсуждение законопроекта на уровне принципов.
"И какие это принципы, разделяем ли мы вопрос однополых браков или допустима ли пропаганда ЛГБТ* и литература в детских садах и школах, следует ли проводить операции по смене пола несовершеннолетним. Это вопросы принципа, и когда оппозиция говорит, что она не будет участвовать в дискуссиях на уровне принципов, этим она говорит обществу, что все аморальные вопросы для них приемлемы", – заявил Ионатамишвили.
Оппозиции очень трудно принимать участие в рассмотрении законопроекта о борьбе с пропагандой ЛГБТ*, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Гиви Миканадзе.
По словам депутата, те, кто финансирует оппозицию, требуют, чтобы они выступили против принятия закона, но в то же время в оппозиции знают, что это нанесет им серьезный ущерб перед предстоящими парламентскими выборами.
"Поэтому они придумали, по их видению, какое-то решение, чтобы перейти в режим бойкота и не участвовать в этом. Но неучастие означает, что они не поддерживают принятие этого закона. Соответственно, общество все это учтет", – подчеркнул Миканадзе.
Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента.
Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".
С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы.
Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России