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В Грузии вводят запрет на публичные акции пропаганды ЛГБТ*
В Грузии вводят запрет на публичные акции пропаганды ЛГБТ*
Sputnik Грузия
Согласно поправкам, будет запрещено проводить публичные собрания, направленные на популяризацию принадлежности человека к полу, который отличается от его... 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T22:44+0400
2024-06-18T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Запрет на проведение публичных собраний и манифестаций, направленных на популяризацию смены пола, однополых отношений и инцест, будет действовать в Грузии после вступления в силу закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Соответствующие поправки в закон "О собраниях и манифестациях" являются частью пакета из 18 законопроектов, исходящих из нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", к рассмотрению которых юридический комитет парламента Грузии приступит на этой неделе. Согласно поправкам, будет запрещено проводить публичные собрания, направленные на популяризацию принадлежности человека к полу, который отличается от его биологического, отношений по признаку сексуальной ориентации между лицами одного и того же пола или инцеста В Грузии хотят ввести штрафы за пропаганду ЛГБТ* – законопроекты >>При этом полиция будет вправе потребовать прекращения акции на подобную тематику, а через 15 минут применить меры, предусмотренные законом, если требование не будет удовлетворено. Также поправки вносятся в закон "О свободе слова и выражения". В законе появится указание, что эти свободы могут быть ограничены, исходя из требования закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, лгбт
новости, грузия, общество, лгбт
В Грузии вводят запрет на публичные акции пропаганды ЛГБТ*
22:44 18.06.2024 (обновлено: 23:14 18.06.2024)
Согласно поправкам, будет запрещено проводить публичные собрания, направленные на популяризацию принадлежности человека к полу, который отличается от его биологического
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Запрет на проведение публичных собраний и манифестаций, направленных на популяризацию смены пола, однополых отношений и инцест, будет действовать в Грузии после вступления в силу закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".
Соответствующие поправки в закон "О собраниях и манифестациях" являются частью пакета из 18 законопроектов, исходящих из нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", к рассмотрению которых юридический комитет парламента Грузии приступит на этой неделе.
Согласно поправкам, будет запрещено проводить публичные собрания, направленные на популяризацию принадлежности человека к полу, который отличается от его биологического, отношений по признаку сексуальной ориентации между лицами одного и того же пола или инцеста
При этом полиция будет вправе потребовать прекращения акции на подобную тематику, а через 15 минут применить меры, предусмотренные законом, если требование не будет удовлетворено.
Также поправки вносятся в закон "О свободе слова и выражения". В законе появится указание, что эти свободы могут быть ограничены, исходя из требования закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".
* Экстремистская организация, запрещенная в России