https://sputnik-georgia.ru/20240618/zhitelyam-tbilisi-ne-budut-otklyuchat-gaz-i-svet-poka-ne-reshitsya-vopros-s-podachey-vody-288475350.html

Жителям Тбилиси не будут отключать газ и свет, пока не решится вопрос с подачей воды

Жителям Тбилиси не будут отключать газ и свет, пока не решится вопрос с подачей воды

Sputnik Грузия

Устранить повреждение магистрального трубопровода не удается из-за того, что до него сложно добраться 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T20:36+0400

2024-06-18T20:36+0400

2024-06-18T20:36+0400

грузия

новости

общество

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

georgian water and power

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23892/09/238920927_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e10f0803bad817a7edafc3cea4bcd550.jpg

ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. До устранения водораспределительной компанией Georgian Water and Power перебоев с водоснабжением в Тбилиси приостановлены запланированные ремонтные работы, связанные с подачей электроэнергии и природного газа, сообщили в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). В результате аварии на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) в ущелье реки Арагви без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. Чтобы получить дополнительную информацию или устранить проблему, граждане могут обратиться в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии по номеру: 16 216. Обстановка на месте аварии Устранить повреждение магистрального трубопровода не удается из-за того, что до него сложно добраться. В компании GWP заявили, что место повреждения находится под большой массой земли. Некие третьи лица, независимо от GWP, в течение определенного времени сбрасывали на этом месте сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли. Речь идет о большой площади земли, которая является оползневой и при любых манипуляциях начинает осыпаться. Названы сроки решения проблемы с водоснабжением в Тбилиси >>После консультаций с геологами с 23:00 18 июня специалисты с использованием техники начали срезать оползневый склон земли. На склоне будут образованы террасы, после чего уже локально удастся восстановить поврежденный участок трубопровода. Проблема будет полностью искоренена максимум в течение недели, заявил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, georgian water and power