https://sputnik-georgia.ru/20240619/datchiki-avtomobilnogo-shuma--na-ulitsakh-tbilisi-realizuetsya-pilotnyy-proekt-288478465.html

Датчики автомобильного шума – на улицах Тбилиси реализуется пилотный проект

Датчики автомобильного шума – на улицах Тбилиси реализуется пилотный проект

Sputnik Грузия

После завершения тестирования можно будет выявить транспортные средства, нарушающие норматив уровня шума, заявил мэр столицы 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T13:42+0400

2024-06-19T13:42+0400

2024-06-19T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Агентство развития муниципальных служб мэрии Тбилиси совместно с МВД реализует пилотный проект, цель которого – определить уровень шума транспортных средств с помощью датчиков, установленных в конкретных местах, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. Реализация пилотного проекта позволит выявлять транспортные средства, нарушающие норматив по уровню шума, и налагать соответствующие штрафы на их владельцев. Датчики уже установлены на проспекте Александра Казбеги в четырех заранее определенных местах. По словам мэра, жителей различных районов Тбилиси беспокоит шум на улицах. "По итогам пилотного проекта в городе будет реализован масштабный проект, который по сути решит указанную проблему", – сказал Каладзе. Как ранее заявил мэр, детекторы шума производит голландская компания Sorava Beam. Устройства такого типа уже установлены в нескольких городах Европы. Теперь не пошумишь: в Грузии начали штрафовать за превышение шума с первого раза >>С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума, а спустя год были введены штрафы. Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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