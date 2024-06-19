https://sputnik-georgia.ru/20240619/po-chey-vine-bez-vody-ostalis-tysyachi-zhiteley-tbilisi-mvd-nachalo-rassledovanie-288509737.html
По чьей вине без воды остались тысячи жителей Тбилиси? МВД начало расследование
По чьей вине без воды остались тысячи жителей Тбилиси? МВД начало расследование
Sputnik Грузия
Поврежденный участок трубопровода находится под большой массой земли, которую кто-то сбрасывал на этом месте 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T20:12+0400
2024-06-19T20:12+0400
2024-06-19T20:16+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. МВД Грузии начало расследование по факту повреждения центрального магистрального трубопровода, в результате чего без воды остались десятки тысяч жителей Тбилиси и города Мцхета, сообщает телеканал "Рустави 2".В результате аварии на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) в ущелье реки Арагви без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику.Расследование по факту аварии на трубопроводе водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP) ведется по двум статьям УК Грузии: "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности" и "Осуществление деятельности без разрешения на воздействие на окружающую среду".Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы. Своевременно устранить повреждение магистрального трубопровода не удалось из-за того, что место поломки находится под большой массой земли.Матч продули, воды нет>>В GWP заявили, что некие третьи лица в течение определенного времени сбрасывали на этом месте сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли. Речь идет о большой площади земли, которая является оползневой и при любых манипуляциях начинает осыпаться.После консультаций с геологами, с 17 июня специалисты с использованием техники начали срезать оползневый склон земли и создавать ступенчатые террасы, после чего уже локально удастся восстановить поврежденный участок трубопровода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, мцхета, georgian water and power, вода
грузия, происшествия, новости, тбилиси, мцхета, georgian water and power, вода
По чьей вине без воды остались тысячи жителей Тбилиси? МВД начало расследование
20:12 19.06.2024 (обновлено: 20:16 19.06.2024)
Поврежденный участок трубопровода находится под большой массой земли, которую кто-то сбрасывал на этом месте
ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. МВД Грузии начало расследование по факту повреждения центрального магистрального трубопровода, в результате чего без воды остались десятки тысяч жителей Тбилиси и города Мцхета, сообщает телеканал "Рустави 2".
В результате аварии на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) в ущелье реки Арагви без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику.
Расследование по факту аварии на трубопроводе водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP) ведется по двум статьям УК Грузии: "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности" и "Осуществление деятельности без разрешения на воздействие на окружающую среду".
Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.
Своевременно устранить повреждение магистрального трубопровода не удалось из-за того, что место поломки находится под большой массой земли.
В GWP заявили, что некие третьи лица в течение определенного времени сбрасывали на этом месте сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли. Речь идет о большой площади земли, которая является оползневой и при любых манипуляциях начинает осыпаться.
После консультаций с геологами, с 17 июня специалисты с использованием техники начали срезать оползневый склон земли и создавать ступенчатые террасы, после чего уже локально удастся восстановить поврежденный участок трубопровода.