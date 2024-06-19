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Поражение болезненное, но некритичное – итоги дебютного матча Грузии на Евро-2024

Поражение болезненное, но некритичное – итоги дебютного матча Грузии на Евро-2024

Sputnik Грузия

Матч между сборными Грузии и Турции на Евро-2024, который прошел 18 июня, завершился со счетом 3:1 в пользу Турции 19.06.2024, Sputnik Грузия

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В первом тайме команды обменялись голами: Мерт Мюльдюр открыл счет на 25-й минуте, а Жорж Микаутадзе сравнял на 32-й минуте. Во втором тайме Турция закрепила свое преимущество благодаря голам Арды Гюлера на 65-й минуте и Керема Актюркоглу на 90+7 минуте. Грузия играла достойно, но не смогла сдержать давление со стороны турецкой команды. Ключевые моменты матча: 1. Первый тайм: - Мерт Мюльдюр (25") – 1:0. - Жорж Микаутадзе (32") – 1:1. - Абдулкерим Бардакчи получил травму на 35-й минуте и был заменен. 2. Второй тайм: - Арда Гюлер (65") – 2:1. - Керем Актюркоглу (90+7") – 3:1. 3. Статистика матча - Владение мячом: Турция 53% – 47% Грузия. - Удары в створ: Турция 8 – 4 Грузия. - Угловые: Турция 5 – 5 Грузия. - Фолы: Турция 10 – 7 Грузия. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль после игры с Турцией дал оценку дебютному поединку на чемпионате Европы. По его мнению, команде не хватило опыта для победы, поэтому об игроках можно сказать только положительно. Сейчас думают о матче со сборной Чехии в субботу, отметил тренер "Мы играли на одном из лучших стадионов, там была очень классная атмосфера. Я до сих пор вспоминаю эту атмосферу с тех времён, как играл в "Баварии". Хочу отметить, что во время исполнения гимна Грузии турецкие болельщики шумели и освистывали, это было действительно неприятным поведением", – сказал Саньоль. Сборная Грузии проиграла команде Турции в дебютном матче на Евро-2024 >>В целом для сборной Грузии поражение болезненное, но некритичное. 22 июня во втором туре чемпионата Европы по футболу нужно будет обыграть сборную Чехии, и тогда шансы на выход в плей-офф будут реалистичными. Грузины показали интересный футбол против Турции,особенно в атаке, создали немало голевых моментов, чего только стоят штанга и перекладина во втором тайме. Но в этот раз немного не хватило, верим, что удачу приберегли на матчи с Чехией и Португалией. Второй матч в группе F. Португалия 2 – 1 Чехия. - Лукаш Провод (62") 0:1 - Робин Гранач (69",автогол) 1:1 - Франсишку Консейсау (90+2") 2:1.

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