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Проблема с подачей воды в Тбилиси решится через шесть дней - GWP

Проблема с подачей воды в Тбилиси решится через шесть дней - GWP

Sputnik Грузия

Работы ведутся на большом геологически нестабильном склоне земли 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T21:25+0400

2024-06-19T21:25+0400

2024-06-19T21:25+0400

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georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Поврежденный центральный магистральный трубопровод, из-за которого без воды остались десятки тысяч жителей Тбилиси и города Мцхета, будет восстановлен через шесть дней, водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) утром 16 июня. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки находится под большой массой земли. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный склон земли.В GWP заявили, что работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Специалисты с использованием техники срезают оползневый склон земли и создают ступенчатые террасы.В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема устранена. Матч продули, воды нет>>МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Расследование ведется по двум статьям УК Грузии: "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности" и "Осуществление деятельности без разрешения на воздействие на окружающую среду".Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, мцхета, вода, georgian water and power