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Сборная Грузии не заслужила поражения в матче с Турцией – Кварацхелия
Сборная Грузии не заслужила поражения в матче с Турцией – Кварацхелия
Sputnik Грузия
Грузинские футболисты, впервые выступающие на чемпионате Европы, проиграли сборной Турции со счетом 1:3 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против Турции отдала все силы и не заслужила поражения, заявил полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия.Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1).Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе.Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда.На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили.Поражение болезненное, но некритичное – итоги дебютного матча Грузии на Евро-2024>>Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер.Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили.На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно.Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, вилли саньоль, турция, футбол
Сборная Грузии не заслужила поражения в матче с Турцией – Кварацхелия
12:59 19.06.2024 (обновлено: 13:04 19.06.2024)
Грузинские футболисты, впервые выступающие на чемпионате Европы, проиграли сборной Турции со счетом 1:3
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против Турции отдала все силы и не заслужила поражения, заявил полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия.
Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1).
"Мы разочарованы, потому что могли достичь большего. Это футбол, тут нужно бороться до конца. Мы заслуживали лучшего результата, команда справилась со своей задачей, компактно играла в обороне и отдала все силы этой игре", – цитирует Кварацхелию агентство ANSA.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе.
Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда.
На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили.
Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер.
Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили.
На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно.
Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника.