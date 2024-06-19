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Сборная Грузии по футболу неслучайно попала на Евро – тренер сборной Турции
Сборная Грузии по футболу неслучайно попала на Евро – тренер сборной Турции
Sputnik Грузия
Сборная Грузии, которая впервые играет на чемпионате Европы, проиграла Турции со счетом 1:3 19.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Сборная Грузии не случайно попала на чемпионат Европы по футболу, заявил главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла после матча сборных. Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1). По его словам, турецкие болельщики внесли большой вклад в победу сборной. По его словам, на трех последних чемпионатах Европы сборная Турции не проходила групповой этап, и это первый раз, когда сборная Турции выиграла стартовый матч. Следующий матч сборная Турции проведет с командой Португалии 22 июня, а Грузия сыграет с Чехией. Начало матча в 17:00 по Тбилиси. Поражение болезненное, но некритичное – итоги дебютного матча Грузии на Евро-2024>>Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Сборная Грузии по футболу неслучайно попала на Евро – тренер сборной Турции
12:23 19.06.2024 (обновлено: 12:56 19.06.2024)
Сборная Грузии, которая впервые играет на чемпионате Европы, проиграла Турции со счетом 1:3
ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Сборная Грузии не случайно попала на чемпионат Европы по футболу, заявил главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла после матча сборных.
Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1).
"Сборная Грузии – физически сильная и хорошо организованная команда, они знают свои сильные и слабые стороны и играют соответственно. Эта команда доказала, что попала на чемпионат Европы неслучайно", – сказал Монтелла.
По его словам, турецкие болельщики внесли большой вклад в победу сборной.
"Эта победа принадлежит им. Мне исполнилось 50 лет 18 июня, поэтому лучшего подарка на день рождения я и не мог пожелать", – сказал Винченцо Монтелла.
По его словам, на трех последних чемпионатах Европы сборная Турции не проходила групповой этап, и это первый раз, когда сборная Турции выиграла стартовый матч.
"На предыдущем Евро мы даже не набрали ни одного очка. Теперь мы нацелены на выход в плей-офф", – сказал тренер.
Следующий матч сборная Турции проведет с командой Португалии 22 июня, а Грузия сыграет с Чехией. Начало матча в 17:00 по Тбилиси.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.