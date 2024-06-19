https://sputnik-georgia.ru/20240619/sbornaya-gruzii-po-futbolu-ne-sluchayno-popala-na-evro---trener-sbornoy-turtsii-288498311.html

Сборная Грузии по футболу неслучайно попала на Евро – тренер сборной Турции

Сборная Грузии по футболу неслучайно попала на Евро – тренер сборной Турции

Sputnik Грузия

Сборная Грузии, которая впервые играет на чемпионате Европы, проиграла Турции со счетом 1:3 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T12:23+0400

2024-06-19T12:23+0400

2024-06-19T12:56+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

турция

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/13/288497846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5232dabcef4e2b619aa7fc4a5bbdce8.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Сборная Грузии не случайно попала на чемпионат Европы по футболу, заявил главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла после матча сборных. Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1). По его словам, турецкие болельщики внесли большой вклад в победу сборной. По его словам, на трех последних чемпионатах Европы сборная Турции не проходила групповой этап, и это первый раз, когда сборная Турции выиграла стартовый матч. Следующий матч сборная Турции проведет с командой Португалии 22 июня, а Грузия сыграет с Чехией. Начало матча в 17:00 по Тбилиси. Поражение болезненное, но некритичное – итоги дебютного матча Грузии на Евро-2024>>Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, турция, футбол