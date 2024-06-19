https://sputnik-georgia.ru/20240619/skolko-sostavlyaet-srednyaya-zarplata-v-gruzii-288493025.html

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии

Sputnik Грузия

В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2024 года составила 1 985,4 лари 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T09:01+0400

2024-06-19T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в первом квартале 2024 года составила 1 943,4 лари, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2024 года составила 1 985,4 лари, что на 12,9% выше аналогичного показателя прошлого года. Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в первом квартале 2024 года выросла на 13,8% и составила 1 870,0 лари. Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы >>По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в первом квартале 2024 года составила 2 305 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (996,8 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в первом квартале 2024 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В первом квартале 2024 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 343,2 лари, тогда как женщин – 1 540 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"