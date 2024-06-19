Строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией идет полным ходом
18:01 19.06.2024 (обновлено: 18:14 19.06.2024)
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство новой дороги в направлении границы Грузии с Россией
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
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Благодаря новой дороге, участку Квешети-Коби, автомагистраль больше не придется закрывать из-за опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полным ходом идет строительство 23-километровой дороги и тоннелей, которые должны связать села Квешети и Коби, и тем самым сократить время в пути и сделать безопасным передвижение по автомагистрали в направлении границы Грузии с Россией, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Участок Квешети-Коби – это дорога в объезд горнолыжного курорта Гудаури. На участке Коби-Гудаури в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога в направлении КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" закрывается на неопределенный срок.
Проектом предусмотрено строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов и пяти тоннелей, а также ремонт одного моста. Проект поделен на два участка.
На втором участке проложены два из четырех тоннелей, в том числе самый длинный – 1,5 км. В настоящее время ведутся работы над остальными тоннелями, а также пятью мостами. Строятся опоры и свай для мостов.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство новой дороги в направлении границы Грузии с Россией
Строительство новой дороги в направлении границы Грузии с Россией
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
На первом же участке уже завершена прокладка 9-километрового тоннеля диаметром 15 метров.
Крупнейший тоннель под Крестовым перевалом является одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта.
Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинскую дорогу) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство новой дороги в направлении границы Грузии с Россией
Строительство новой дороги в направлении границы Грузии с Россией
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Кроме того, планируется строительство 5-километровой подъездной дороги к горнолыжному курорту Гудаури и туристического центра, что сделает передвижение комфортным и безопасным и тем самым повысит туристический потенциал региона.
После того, как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой больше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.
Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут.
Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство новой дороги в направлении границы Грузии с Россией
Строительство новой дороги в направлении границы Грузии с Россией
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется поэтапно в 2024-2025 годах. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.