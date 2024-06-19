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Строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией идет полным ходом

Строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией идет полным ходом

Sputnik Грузия

Благодаря новой дороге, участку Квешети-Коби, автомагистраль больше не придется закрывать из-за опасности схода лавин 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T18:01+0400

2024-06-19T18:01+0400

2024-06-19T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полным ходом идет строительство 23-километровой дороги и тоннелей, которые должны связать села Квешети и Коби, и тем самым сократить время в пути и сделать безопасным передвижение по автомагистрали в направлении границы Грузии с Россией, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. Участок Квешети-Коби – это дорога в объезд горнолыжного курорта Гудаури. На участке Коби-Гудаури в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога в направлении КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" закрывается на неопределенный срок. Проектом предусмотрено строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов и пяти тоннелей, а также ремонт одного моста. Проект поделен на два участка.На втором участке проложены два из четырех тоннелей, в том числе самый длинный – 1,5 км. В настоящее время ведутся работы над остальными тоннелями, а также пятью мостами. Строятся опоры и свай для мостов. На первом же участке уже завершена прокладка 9-километрового тоннеля диаметром 15 метров. Крупнейший тоннель под Крестовым перевалом является одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта. Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинскую дорогу) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Кроме того, планируется строительство 5-километровой подъездной дороги к горнолыжному курорту Гудаури и туристического центра, что сделает передвижение комфортным и безопасным и тем самым повысит туристический потенциал региона. После того, как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой больше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут. Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству. Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется поэтапно в 2024-2025 годах. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, гудаури, европа, тбилиси, европейский банк реконструкции и развития, департамент автомобильных дорог