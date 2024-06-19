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Упустили много моментов – Кочорашвили о первой игре сборной Грузии на Евро-24

Упустили много моментов – Кочорашвили о первой игре сборной Грузии на Евро-24

Sputnik Грузия

Благодарая пасу Георгия Кочорашвили сборная Грузии забила единственный гол на вчерашнем матче с Турцией 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Сборная Грузии не добилась желаемого результата в дебютном матче чемпионата Европы и упустила много моментов, однако игроки продолжат трудиться, заявил игрок сборной Грузии Георгий Кочорашвили после матча с Турцией. Сборная Грузии 18 июня проиграла сборной Турции в первом матче группы F со счетом 1:3. Единственный гол в ворота соперника забил Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Во второй паре Португалия оказалась сильнее Чехии (2:1).Игрок сборной также поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе. Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда. На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили. Поражение болезненное, но некритичное – итоги дебютного матча Грузии на Евро-2024>>Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер. Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили. На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно. Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, георгий микаутадзе, турция, футбол