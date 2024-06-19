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Все впереди! Реакция политиков на первую игру сборной Грузии на ЧЕ по футболу
Все впереди! Реакция политиков на первую игру сборной Грузии на ЧЕ по футболу
Sputnik Грузия
Cборная Грузии по футболу впервые участвует в чемпионате Европы 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Сборная Грузии сыграла достойную игру на чемпионате Европы и проявила сильное желание и настрой бороться до конца, написал генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе на своей странице в соцсети. Сборная Грузии в дебютном матче чемпионата Европы по футболу в Германии проиграла команде Турции со счетом 1:3. Бывший футболист поблагодарил Георгия Микаутадзе за первый гол от имени Грузии на чемпионате Европы, а также каждого члена команды. Свою благодарность игрокам сборной Грузии выразил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе. Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда. На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили.Поражение болезненное, но некритичное – итоги дебютного матча Грузии на Евро-2024>> Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер. Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили. На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно. Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, турция
спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, турция
Все впереди! Реакция политиков на первую игру сборной Грузии на ЧЕ по футболу
11:32 19.06.2024 (обновлено: 12:05 19.06.2024)
Cборная Грузии по футболу впервые участвует в чемпионате Европы
ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Сборная Грузии сыграла достойную игру на чемпионате Европы и проявила сильное желание и настрой бороться до конца, написал генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе на своей странице в соцсети.
Сборная Грузии в дебютном матче чемпионата Европы по футболу в Германии проиграла команде Турции со счетом 1:3.
"Мы увидели достойную игру наших ребят от имени сборной Грузии на чемпионате Европы, мы увидели их сильное желание и настрой бороться до конца", – написал Каладзе.
Бывший футболист поблагодарил Георгия Микаутадзе за первый гол от имени Грузии на чемпионате Европы, а также каждого члена команды.
"Впереди нас ждут важные матчи, на которых национальная сборная выступит с еще большим настроем, с еще большей решимостью. Успехов национальной сборной и нашей стране!" – написал Каладзе.
Свою благодарность игрокам сборной Грузии выразил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
"Спасибо нашим героическим ребятам за такую самоотверженность!!! Борьба до конца!!! Все впереди!!! И давайте не будем забывать, что сегодня тоже исторический день – Грузия впервые в истории сыграла и забила первый гол на чемпионате Европы!!!" – написал Мдинарадзе в соцсети.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе.
Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда.
На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили.
Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер.
Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили.
На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно.
Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника.