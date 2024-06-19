https://sputnik-georgia.ru/20240619/vse-vperedi-reaktsiya-politikov-na-pervuyu-igru-sbornoy-gruzii-na-che-po-futbolu-288497022.html

Все впереди! Реакция политиков на первую игру сборной Грузии на ЧЕ по футболу

Все впереди! Реакция политиков на первую игру сборной Грузии на ЧЕ по футболу

Sputnik Грузия

Cборная Грузии по футболу впервые участвует в чемпионате Европы 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T11:32+0400

2024-06-19T11:32+0400

2024-06-19T12:05+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

георгий микаутадзе

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/13/288495229_0:142:1152:790_1920x0_80_0_0_b643e7b1c074ccabaa7fe2c2d93a26bb.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. Сборная Грузии сыграла достойную игру на чемпионате Европы и проявила сильное желание и настрой бороться до конца, написал генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе на своей странице в соцсети. Сборная Грузии в дебютном матче чемпионата Европы по футболу в Германии проиграла команде Турции со счетом 1:3. Бывший футболист поблагодарил Георгия Микаутадзе за первый гол от имени Грузии на чемпионате Европы, а также каждого члена команды. Свою благодарность игрокам сборной Грузии выразил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль доверил место в основном составе в матче против Турции Георгию Мамардашвили, Отару Какабадзе, Гураму Кашия, Сабе Квирквелия, Джабе Двали, Георгию Цитаишвили, Анзору Меквабишвили, Георгию Кочорашвили, Георгию Чакветадзе, Хвиче Кварацхелия и Георгию Микаутадзе. Первыми счет в игре открыли соперники сборной Грузии. На 25-й минуте забил защитник Мерт Мюлдур. Буквально через пару минут турки забили второй мяч, но после видеоповтора аргентинский арбитр отменил гол из-за офсайда. На 32-й минуте счет сравнял Георгий (Жорж) Микаутадзе с подачи Георгия Кочорашвили.Поражение болезненное, но некритичное – итоги дебютного матча Грузии на Евро-2024>> Второй тайм игроки сборной Турции начали с прессинга, и вскоре преимущество соперника отразилось на табло – 2:1. Гол на 65-й минуте забил игрок мадридского "Реала" Арда Гюлер. Вилли Саньоль после второго пропущенного гола выпустил на поле Зурико Давиташвили, Георгия Лочошвили, Буду Зивзивадзе и Сандро Алтунашвили. На третьей добавленной арбитром минуте шанс отличиться был у Георгия Микаутадзе, но нападающий пробил неточно. Спустя четыре минуты сборная Турции увеличила свое преимущество. По пустым воротам пробил Керем Актюркоглу (3:1). Георгий Мамардашвили не успел вернуться в защиту из штрафной соперника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, турция