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Грузия на Евро-2024 – футболисты готовятся к предстоящему матчу с Чехией

Грузия на Евро-2024 – футболисты готовятся к предстоящему матчу с Чехией

Sputnik Грузия

Матч Грузия – Чехия состоится 22 июня в Гамбурге 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T12:36+0400

2024-06-20T12:36+0400

2024-06-20T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в рамках подготовки ко второму матчу группы F против команды Чехии на Евро-2024 в Германии проведет в четверг закрытую тренировку на стадионе в Гамбурге. Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу, 22 июня, с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счётом 1:2. Начало матча Грузия – Чехия в 17:00 по тбилисскому времени. Пока неизвестно, сможет ли сыграть в матче против Чехии полузащитник сборной Грузии и австрийского "Штурма" Отар Китеишвили. Футболист все это время тренируется индивидуально. Футболисты обещают сделать все необходимое, чтобы принести Грузии первую победу на чемпионате Европы."Легко точно не будет" – президент федерации футбола Грузии о матче с Чехией>>Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Автором единственного забитого Грузией гола стал нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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