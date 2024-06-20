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Грузия никогда не играла против Чехии – вице-президент ФФГ о предстоящем матче Евро 2024

Грузия никогда не играла против Чехии – вице-президент ФФГ о предстоящем матче Евро 2024

Sputnik Грузия

Сборная Грузии впервые участвует в чемпионате Европы 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T15:30+0400

2024-06-20T15:30+0400

2024-06-20T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Сборная Чехии по футболу – сильная команда, с которой Грузии еще никогда не приходилось играть, заявил вице-президент федерации футбола Каха Чумбуридзе в эфире телекомпании "Имеди". Сборная Грузии после проигрыша в дебютном матче команде Турции со счетом 1:3 сыграет в субботу с командой Чехии. Чешские футболисты свой первый матч против Португалии тоже проиграли со счетом 1:2. Начало матча Грузия — Чехия в 17:00 по Тбилиси. Это достаточно опытная команда, она выступала в финале чемпионата Европы и сегодня укомплектована очень сильными футболистами, отметил он."Легко точно не будет" – президент федерации футбола Грузии о матче с Чехией>>При этом, по его словам, маловероятно, что один из лидеров команды, полузащитник сборной Отар Китеишвили сможет сыграть в игре против Чехии. Китеишвили получил травму в товарищеском матче против сборной Черногории 9 июня, который сборная Грузии убедительно выиграла со счётом 3:1. По его словам, остальные игроки готовы к игре. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Автором единственного гола сборной Грузии стал нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, чехия, отар китеишвили, ффг