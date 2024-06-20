https://sputnik-georgia.ru/20240620/kogda-gruziya-podpishet-dogovor-s-kitayskoy-kompaniey-o-stroitelstve-porta-anakliya-288525731.html

Когда Грузия подпишет договор с китайской компанией о строительстве порта Анаклия?

Когда Грузия подпишет договор с китайской компанией о строительстве порта Анаклия?

Sputnik Грузия

По словам вице-премьера, процесс выбора частного партнера осуществляется с максимальной ответственностью 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T21:34+0400

2024-06-20T21:34+0400

2024-06-20T21:34+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

анаклия

порт анаклия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24750/60/247506099_0:53:1000:616_1920x0_80_0_0_53ee3952f52306c71912b4018e1d548e.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Процесс соответствия предложения китайско-сингапурского консорциума по строительству первого в Грузии глубоководного порта в черноморском городке Анаклия на соответствие тендерным требованиям займет несколько недель, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. По итогам тендера, до последнего времени претендентами были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума. Как ранее заявил премьер Ираклий Кобахидзе, договор о партнерстве будет оформлен после завершения соответствующих процедур. По словам вице-премьера, процесс выбора частного партнера осуществляется с максимальной ответственностью. Министр экономики также сделал пояснение и по поводу начала морских работ в Анаклия. По его словам, бельгийская международная инженерная компания, которая является консультантом государства в строительной части, уточняет детали, что занимает примерно неделю или две. После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером, создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.Кто будет вести надзор за строительством порта Анаклия? >> "Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, леван давиташвили, анаклия, порт анаклия