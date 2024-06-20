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Таможенники нашли 13 кг марихуаны в машине, следующей из Армении в Грузию
Таможенники нашли 13 кг марихуаны в машине, следующей из Армении в Грузию
Sputnik Грузия
Дело было передано МВД Грузии для последующего реагирования 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузинские таможенники в тайнике машины, следующей из Армении в Грузию через ТПП "Садахло", нашли 13 килограммов марихуаны, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии. Марихуана была спрессована и расфасована по 11 полиэтиленовым пакетам и помещена в тайник в баллоне сжиженного газа. Баллон находился в багажнике автомобиля.После обнаружения марихуаны дело было передано МВД Грузии для последующего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, армения, наркотики
Таможенники нашли 13 кг марихуаны в машине, следующей из Армении в Грузию
14:19 20.06.2024 (обновлено: 14:34 20.06.2024)
Дело было передано МВД Грузии для последующего реагирования
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузинские таможенники в тайнике машины, следующей из Армении в Грузию через ТПП "Садахло", нашли 13 килограммов марихуаны, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.
Марихуана была спрессована и расфасована по 11 полиэтиленовым пакетам и помещена в тайник в баллоне сжиженного газа. Баллон находился в багажнике автомобиля.
После обнаружения марихуаны дело было передано МВД Грузии для последующего реагирования.