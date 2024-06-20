https://sputnik-georgia.ru/20240620/tamozhenniki-nashli-13-kg-marikhuany-v-mashine-sleduyuschey-iz-armenii-v-gruziyu-288519703.html

Таможенники нашли 13 кг марихуаны в машине, следующей из Армении в Грузию

Таможенники нашли 13 кг марихуаны в машине, следующей из Армении в Грузию

Sputnik Грузия

Дело было передано МВД Грузии для последующего реагирования 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T14:19+0400

2024-06-20T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузинские таможенники в тайнике машины, следующей из Армении в Грузию через ТПП "Садахло", нашли 13 килограммов марихуаны, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии. Марихуана была спрессована и расфасована по 11 полиэтиленовым пакетам и помещена в тайник в баллоне сжиженного газа. Баллон находился в багажнике автомобиля.После обнаружения марихуаны дело было передано МВД Грузии для последующего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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