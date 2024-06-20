https://sputnik-georgia.ru/20240620/tbilisi-open-air-2024--v-skhemu-dvizheniya-transporta-bliz-ozera-lisi-vvodyatsya-ogranicheniya-288524639.html

Tbilisi Open Air 2024 – в схему движения транспорта близ озера Лиси вводятся ограничения

Tbilisi Open Air 2024 – в схему движения транспорта близ озера Лиси вводятся ограничения

Sputnik Грузия

Ограничение будет действовать с 10:00 до 01:00 следующего дня, в остальное время движение транспорта будет осуществляться беспрепятственно 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T19:41+0400

2024-06-20T19:41+0400

2024-06-20T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. В связи с проведением музыкального фестиваля Tbilisi Open Air 2024 21, 22 и 23 июня ограничивается движение транспорта близ озера Лиси (Lisi Wonderland), сообщили в пресс-службе мэрии. В течение трех дней на четырех сценах фестиваля выступят 60 артистов, среди них M.I.A., Aurora, Masego, Archive, Circus Mircus, Mokumoku, Atmos. "Фестиваль Tbilisi Open Air 2024 пройдет в столице 21, 22 и 23 июня. В связи с запланированными мероприятиями все три дня будет временно ограничено движение транспорта на улице Лео Квачадзе в районе озера Лиси", – сообщили в мэрии. Ограничение будет действовать с 10:00 до 01:00 следующего дня. В остальное время движение транспорта будет осуществляться беспрепятственно. Слушатели ждали этого целый год – Tbilisi Open Air 2024 стартует 21 июня >>В указанный период автомобили, движущиеся от пересечения улиц Квачадзе и Кипиани в сторону озера Лиси, смогут двигаться только в направлении улицы Кечакмадзе. Автомобили, движущиеся с улицы Кечакмадзе в направлении улиц Бесариона Жгенти и Пааты Датуашвили, смогут проехать по улицам Тхинвала и Авто Варази, после чего движение продолжится по установленной схеме. Как сообщили в мэрии, изменится и схема движения общественного транспорта. Новая схема коснется маршрутов автобусов №107, 329 и 363. Мэрия Тбилиси приносит извинения за причиненные неудобства. Чтобы попасть на фестиваль Tbilisi Open Air, слушателям необходимо при входе на территорию Lisi Wonderland обменять билет или абонемент на специальный браслет. Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", британские коллективы и исполнители – Placebo, Morcheeba и Tom Odell.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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