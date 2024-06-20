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Выборы в Грузии – до завершения регистрации части партий остается меньше месяца
Выборы в Грузии – до завершения регистрации части партий остается меньше месяца
Sputnik Грузия
Регистрация неквалифицированных субъектов стартовала в январе и на данный момент регистрацию для участия в выборах прошли только две партии 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T16:16+0400
2024-06-20T16:16+0400
2024-06-20T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Срок регистрации партий, не участвовавших в последних парламентских выборах и не имеющих своего представителя в парламенте, для участия в парламентских выборах 26 октября, истекает 15 июля, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии. В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии. Неквлалифицированные партии должны подать заявки на регистрацию до 15 июля и представить минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года. Регистрация неквалифицированных субъектов стартовала в январе и на данный момент регистрацию для участия в выборах прошли только две партии – партия Георгия Лилуашвили "Грузия" и партия Георгия Туманишвили "Третий путь". По данным ЦИК, те партии, которые участвовали в последних выборах и у них есть свой представитель в парламенте, могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов после объявления даты выборов. В число этих партий входит: В Грузии есть строгое ограничение на участие иностранцев в политической жизни Грузии. Иностранные граждане, вне зависимости от наличия вида на жительство, не имеют права создавать партии, вступать в партии, делать пожертвования в пользу партий. Кроме того, иностранные граждане не имеют права участвовать в выборах. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Распределение сил к парламентским выборам в Грузии – прогноз эксперта >>Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Выборы в Грузии – до завершения регистрации части партий остается меньше месяца
16:16 20.06.2024 (обновлено: 17:55 20.06.2024)
Регистрация неквалифицированных субъектов стартовала в январе и на данный момент регистрацию для участия в выборах прошли только две партии
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Срок регистрации партий, не участвовавших в последних парламентских выборах и не имеющих своего представителя в парламенте, для участия в парламентских выборах 26 октября, истекает 15 июля, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии.
В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии. Неквлалифицированные партии должны подать заявки на регистрацию до 15 июля и представить минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года.
Регистрация неквалифицированных субъектов стартовала в январе и на данный момент регистрацию для участия в выборах прошли только две партии – партия Георгия Лилуашвили "Грузия" и партия Георгия Туманишвили "Третий путь".
По данным ЦИК, те партии, которые участвовали в последних выборах и у них есть свой представитель в парламенте, могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов после объявления даты выборов.
В число этих партий входит:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия"
"Единое национальное движение"
"Новый политический центр – Гирчи"
"Альянс патриотов Грузии"
"Государство для народа".
В Грузии есть строгое ограничение на участие иностранцев в политической жизни Грузии. Иностранные граждане, вне зависимости от наличия вида на жительство, не имеют права создавать партии, вступать в партии, делать пожертвования в пользу партий. Кроме того, иностранные граждане не имеют права участвовать в выборах.
Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме.
Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей.
Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.