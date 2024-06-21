https://sputnik-georgia.ru/20240621/dokhody-ot-eksporta-golubiki-mogut-vyrasti-v-dva-raza--ministr-288522127.html

Доходы от экспорта голубики могут вырасти в два раза – министр

Доходы от экспорта голубики могут вырасти в два раза – министр

Sputnik Грузия

Ведомство активно помогает фермерам развивать производство голубики через госпрограммы 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T10:52+0400

2024-06-21T10:52+0400

2024-06-21T10:52+0400

экономика

грузия

новости

отар шамугия

сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Производство и экспорт голубики в 2024 году могут вырасти в два раза, а фермеры могут заработать до 120 миллионов лари, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. По данным с 1 мая по 16 июня 2024 года, из Грузии уже вывезли 1,8 тысячи тонн голубики на сумму 11,4 миллиона долларов, что в 4,5 раза и 4,2 раза больше соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Министр проводит встречи с фермерами и знакомится с процессом сбора урожая на местах. Ведомство активно помогает фермерам развивать производство голубики через госпрограммы. По всей Грузии льготный агрокредит, выданный с целью выращивания голубики, превышает 162 миллиона лари, при этом Агентство развития села субсидирует проценты по кредиту на сумму 29 миллионов лари. По всей Грузии в рамках программы "Посади будущее" на выращивание голубики на 2 864 гектарах выделено софинансирование в размере 50,4 миллиона лари. Из них на выращивание голубики на 581 гектаре в регионе Имерети выделено софинансирование в размере 10,4 млн лари. Вино, голубика, рыбий жир и улитки – какие агропродукты экспортирует Грузия >>В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджария и Гурия.Согласно исследованию инвестиционной компании Galt&Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов по сравнению с четырьмя миллионами килограммов в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, отар шамугия , сельское хозяйство грузии