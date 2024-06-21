Доходы от экспорта голубики могут вырасти в два раза – министр
© photo : press-service of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of GeorgiaПлантации голубики в Грузии
© photo : press-service of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
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Ведомство активно помогает фермерам развивать производство голубики через госпрограммы
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Производство и экспорт голубики в 2024 году могут вырасти в два раза, а фермеры могут заработать до 120 миллионов лари, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. По данным с 1 мая по 16 июня 2024 года, из Грузии уже вывезли 1,8 тысячи тонн голубики на сумму 11,4 миллиона долларов, что в 4,5 раза и 4,2 раза больше соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
"Сейчас активный сезон сбора урожая и реализации голубики. В этом году мы ожидаем удвоения показателей производства и экспорта голубики, что означает для наших фермеров и предпринимателей около 100-120 миллионов лари дохода от экспорта. В ближайшие годы эти показатели будут расти. Наша цель – максимально поддержать фермеров", – заявил Шамугия.
Министр проводит встречи с фермерами и знакомится с процессом сбора урожая на местах.
Ведомство активно помогает фермерам развивать производство голубики через госпрограммы. По всей Грузии льготный агрокредит, выданный с целью выращивания голубики, превышает 162 миллиона лари, при этом Агентство развития села субсидирует проценты по кредиту на сумму 29 миллионов лари.
© photo : press-service of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of GeorgiaПлантации голубики в Грузии
Плантации голубики в Грузии
© photo : press-service of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
По всей Грузии в рамках программы "Посади будущее" на выращивание голубики на 2 864 гектарах выделено софинансирование в размере 50,4 миллиона лари. Из них на выращивание голубики на 581 гектаре в регионе Имерети выделено софинансирование в размере 10,4 млн лари.
В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджария и Гурия.
© photo : press-service of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of GeorgiaПлантации голубики в Грузии
Плантации голубики в Грузии
© photo : press-service of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
Согласно исследованию инвестиционной компании Galt&Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов по сравнению с четырьмя миллионами килограммов в 2023 году.