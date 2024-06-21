https://sputnik-georgia.ru/20240621/dvoynoy-standart--premer-gruzii-o-kritike-iz-za-uglubleniya-ekonomicheskikh-svyazey-s-kitaem-288532199.html

Двойной стандарт – премьер Грузии о критике из-за углубления экономических связей с Китаем

Двойной стандарт – премьер Грузии о критике из-за углубления экономических связей с Китаем

Sputnik Грузия

Посол США в Грузии раскритиковала власти страны за выбор китайско-сингапурского консорциума как частного партнера по строительству первого глубоководного порта... 21.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-21T11:22+0400

2024-06-21T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Китай является важным торговым партнером ЕС и США, поэтому критика Грузии в связи с углублением экономических связей с Китаем является двойным стандартом, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Берлине. Посол США в Грузии Робин Даниган раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране в городе Анаклия. По ее словам, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию. Премьер отметил, что касательно вопроса отношений Грузии и Китая наблюдается абсолютно несправедливое отношение со стороны конкретных стран-партнеров. Вместе с тем Кобахидзе выразил свое уважение послу США и надежду на то, что она внесет позитивный вклад в оздоровление грузино-американских отношений. По словам Кобахидзе, двойной стандарт и несправедливость контрпродуктивны для оздоровления отношений между Грузией и странами-партнерами. Депутат: почему отношения Грузии с Китаем могут иметь негативные последствия?>>Что касается проекта строительства первого глубоководного порта в Анаклия, власти решили возобновить его при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Партнером государства в этом историческом проекте станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd. Договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом правительство оформит после завершения соответствующих процедур, сказал ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума. После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн. Отношения с Китаем Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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