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Депутат: почему отношения Грузии с Китаем могут иметь негативные последствия?
Депутат: почему отношения Грузии с Китаем могут иметь негативные последствия?
Sputnik Грузия
Посол США в Грузии раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума как частного партнера по строительству первого глубоководного порта... 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T13:25+0400
2024-06-20T13:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Экономическое партнерство с Китаем важно для стран ЕС и США, и нет аргументированных ответов, почему оно может иметь негативные последствия для Грузии, заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили. Посол США в Грузии Робин Даниган раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране в городе Анаклия. По ее словам, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию. По его словам, важно, что у Грузии есть стратегическое партнерство с Китаем, а это, в том числе, подразумевает укрепление экономических отношений. Что касается проекта строительства первого глубоководного порта в Анаклия, власти решили возобновить его при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Партнером государства в этом историческом проекте станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd. Порт Анаклия без Китая будет нерентабельным – депутат парламента Грузии>>Договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом правительство оформит после завершения соответствующих процедур, сказал ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума. После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн. Отношения с Китаем Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, китай, анаклия, ираклий кобахидзе, сша
Депутат: почему отношения Грузии с Китаем могут иметь негативные последствия?
13:25 20.06.2024 (обновлено: 13:54 20.06.2024)
Посол США в Грузии раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума как частного партнера по строительству первого глубоководного порта в стране
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Экономическое партнерство с Китаем важно для стран ЕС и США, и нет аргументированных ответов, почему оно может иметь негативные последствия для Грузии, заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили.
Посол США в Грузии Робин Даниган раскритиковала власти Грузии за выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве частного партнера по проекту первого глубоководного порта в стране в городе Анаклия. По ее словам, владельцем большей доли в компании China Communications Construction Company, входящей в консорциум, является Коммунистическая партия Китая, которая финансирует российскую армию.
"Экономическое партнерство и отношения с Китаем жизненно важны, в том числе для стран ЕС. Есть прямая заинтересованность в том, чтобы американо-китайские экономические отношения развивались. Мы не услышали аргументированных ответов относительно Грузии, почему это может оказать негативное влияние, и объяснения этому не может быть в природе", – заявил Ионатамишвили.
По его словам, важно, что у Грузии есть стратегическое партнерство с Китаем, а это, в том числе, подразумевает укрепление экономических отношений.
Что касается проекта строительства первого глубоководного порта в Анаклия, власти решили возобновить его при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор. Партнером государства в этом историческом проекте станет китайско-сингапурский консорциум, в который входят китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd.
Договор о партнерстве с китайско-сингапурским консорциумом правительство оформит после завершения соответствующих процедур, сказал ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
По итогам тендера до последнего времени претендентами на статус частного инвестора порта Анаклия были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума.
После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт.
После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.